Украинцев приглашают в Вашингтон на "Диалог о будущем: Украина-США"

Украинских политических и общественных деятелей, а также представителей бизнеса и медиасообщества приглашают стать участниками рабочего визита в США в составе украинской делегации, которая проведет ряд встреч с политическим, бизнес - и медиа - истеблишментом страны, в самом политическом центре США – Вашингтоне.

Тема встречи в Конгрессе: "Диалог о будущем: Украина-США"

Большинство граждан, а особенно представители политических и деловых кругов Украины, видят значительные перспективы в налаживании двусторонних контактов и стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Лучшие политические практики этой страны заключаются в построении демократического управления, развития эффективной экономики, сильного гражданского общества и завоевании этой страной лидерства в глобальном пространстве на протяжении многих лет подряд.

Длительный период успешного существования устойчивой американской демократии вызывает уважение и является примером для подражания во всем мире. Налаживание качественного взаимодействия с ведущими американскими политическими деятелями и институтами, установление новых контактов и приобретения нового опыта, даст Вам возможность значительно расширить собственные горизонты, освоить эффективные методы современных коммуникаций в ходе непосредственных встреч с американскими политиками, понять специфику и ценностные ориентиры политической среды США.

Стратегический процесс конструктивного и продуктивного диалога между представителями двух стран даст возможность обмениваться опытом, налаживать контакты и углублять сотрудничество в рамках этого неформального взаимодействия.

Мы приглашаем к участию в таком диалоге представителей политических кругов, аналитических центров, передовых аналитиков и представителей прогрессивного украинского бизнеса, общественных деятелей и всех заинтересованных. Присоединяйтесь к встречи с политическим истеблишментом США. Такой визит будет крайне актуальным, поскольку состоится в преддверии выборов президента США, в начале избирательной кампании.

Вопросы, которые планируется рассмотреть во время встречи:

• Нынешнее состояние взаимоотношений между Украиной и США;

• Экономическое сотрудничество (что предполагает обсуждение конкретных возможностей сотрудничества по отдельным отраслям);

• Общественная дипломатия и работа над положительным восприятием стран в обществе;

• Развитие демократии, партийное строительство и эволюция внутренней политики в Украине;

• Механизмы изменений относительно развития: опыт США для Украины;

• Внутриполитический аспект Украины: европейская перспектива, российская агрессия, помощь США, взаимоотношения и кризис;

• Развитие гражданского общества: реальные шаги;

• Подписание Меморандумов о сотрудничестве и взаимоподдержке.

Участники украинской делегации встретятся с:





Бенджамин Кардин

Известный американский политик, доктор юридических наук. Представитель Демократической партии США с пятидесятилетним опытом, который не проиграл ни одних выборов за свою карьеру. В течение 1979-1986 годов – член Палаты представителей Мэриленда. В 1987-2007 годах – член Палаты представителей США. Автор “Закона Магнитского” предусматривающий ограничительные санкции в отношении российских чиновников, связанных с делом компании “Hermitage Capital Management” и гибелью Сергея Магнитского. В 2006 году избран от Демократической партии в Сенат США, переизбран в 2012 году, в 2018 году на срок, который заканчивается 3 января 2025 года.





Майкл Капуто

Политический деятель Республиканской партии, политический консультант по вопросам коммуникаций и СМИ. Работал в администрации президента США Рональда Рейгана. Был руководителем медиа-службы президента США Джорджа Буша-старшего. Работал менеджером кампании Карла Паладино на посту губернатора Нью-Йорка. С 2015 по 2016 годы был советником по вопросам коммуникаций президента США Дональда Трампа, сделав значительный вклад в его победу на президентских выборах.





Прасана Лал Дас

Ведущий специалист Всемирного банка, который работает над стратегией обработки данных в глобальной практике “Торговля и конкурентоспособность”. Всемирный банк является одной из крупнейших в мире организаций, оказывающих помощь в целях развития. Банк осуществляет свою деятельность более чем в 100 развивающихся странах, оказывая финансовую и консультационную помощь с целью повышения уровня жизни и улучшения жизни беднейшего населения. Также Прасана руководит разработкой открытой платформы данных о торговле и конкурентоспособности Всемирного банка. Он изучает роль IoT для предоставления государственных услуг и роль “Big Data” в производственно-сбытовых цепочках. Прасана также много работал в частном секторе, помогая компаниям разрабатывать стратегии использования информации в качестве конкурентного актива бизнеса.





Томас Опель

Вице-президент Американского совета по вопросам устойчивого бизнеса. Американский Совет по вопросам устойчивого бизнеса (ASBC) является ведущей бизнес-организацией, которая охраняет интересы ответственных компаний в государственной политике, их клиентов и других заинтересованных сторон. Основана в 2009 году, ее членский состав составляет более 250 000 предприятий в широком спектре отраслей. ASBC имеет целью изменять политику развития бизнеса, она информирует владельцев бизнеса, политиков и общественность о необходимости и возможности построения динамической, процветающей и устойчивой экономики.





Дина Эллис Рочкинд

Американский юрист и топ-лоббист. С 1995 года работала на Капитолийском холме в Комитете по банкингу, а также в Комитете Конгресса США по финансовым услугам. В 2001 году приступила к работе в команде Джорджа Буша-младшего. В 2003 году Дина вернулась на Капитолийский холм в статусе старшего консультанта по финансам. Была одним из ключевых лоббистов, которые спасли компанию Chrysler во время кризиса в автомобильной сфере. В 2011 году вновь вернулась на Капитолийский холм уже в качестве старшего советника по финансовым услугам. Большее время своего профессионального опыта фактически принимала участие в управлении крупнейшим бюджетом в мире.





Джордан Либерман

Пять лет был издателем журнала “Campaigns & Elections”. Руководил предвыборными кампаниями в США и за рубежом. Применял технологии Big Data, с помощью которых, в частности, состоялся Brexit и победил на президентских выборах Дональд Трамп. В 2005 году Либерман помог провести успешную президентскую кампанию Виктора Ющенко. Джордан Либерман имеет степень бакалавра университета Пенсильвании и степень MPA в Колумбийском университете. Читал лекции в Принстоне, Пенсильванском университете и Университете Джорджа Вашингтона. Выступал аналитиком CNN, Fox и MSNBC.





Встреча с представителем офиса Фрэнсиса Руни, Джо Барлетом – руководителем отдела международной политики;

Френсис Руни - Американский политик и дипломат. Представляет 19-й округ Флориды в Конгрессе Соединенных Штатов. В 2005-2008 годах был послом США в Ватикане. Успешный бизнесмен, который имеет десятилетний опыт деятельности в частном секторе. В 1984 году Руни и его семья создали Rooney Holdings, Inc., диверсифицированная группа компаний в сфере строительства, развития недвижимости, финансов и производство электроники. Основными приоритетами конгрессмена Руни является расширение моратория на бурение на берегу моря в Восточной Мексиканском заливе и полное финансирование проектов, которые содержатся в Комплексном плане восстановления еверглейдів (CERP) для защиты и восстановления водораздела озера Окичоби.





Встреча с представителем офиса Мерси Каптур, Ольгой Онишко – специалистом налаживание взаимосвязей с представителями Украины;

Марси Каптур представляет 9-й округ штата Огайо в Палате представителей Соединенных Штатов. Член Демократической партии. Сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США.

Она является служащим, который дольше всех работает в Палате представителей США (от 1983 года). Проработав 15 лет планировщиком города и региона, прежде всего в Толедо и Чикаго, она приняла назначение на должность советника по внутренней политике президента Джимми Картера. Во время его Администрации она способствовала принятию 17 законопроектов по реновации жилья устаревших микрорайонов. В Вашингтоне Каптур энергично боролось за то, чтобы получить назначение в Комитет по ассигнованиям Палаты представителей. Она является первой женщиной, которая возглавила подкомитет по вопросам энергетики и развития водных ресурсов подкомитета по вопросам домохозяйств. Каптур также является автором книги “Женщины в Конгрессе: Одиссея двадцатого века”, которая была опубликована в 1996 году.





Алан Каллисон

Известный журналист, публицист, автор ряда разоблачительных статей. Ведущий обозреватель “The Wall Street Journal”, освещающий вопросы национальной безопасности из Вашингтона, имеет более 20 лет опыта работы в этом журнале. Также работал на руководящих должностях в информационных агентствах Associated Press и Dow Jones. Был руководителем Московского бюро AP/Dow Jones.





Представители Международной организации “Репортеры без границ"

Это влиятельная международная неправительственная организация. Миссия организации, заявленная на ее сайте: “Защита свободы прессы, журналистов и пользователей сети во всем мире”. Девиз организации: “Без свободной прессы ни об одной борьбе никогда не узнают”. Организация борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении за свою профессиональную деятельность. При этом организация опирается на параграф 19 Всеобщей декларации прав человека. Организация была основана в 1985 году в Монпелье, ее центральный офис базируется в Париже.

Данная поездка будет интересна как политическим и общественным деятелям, так и представителям бизнеса и медиасообщества. Каждый участник делегации сможет пообщаться с ТОП-представителями политического, бизнес - и медиа истеблишмента Соединенных Штатов Америки. Узнайте из первых уст, как создаются глобальные процессы из самого сердца страны – Вашингтона.





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