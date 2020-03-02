Диалог о будущем открывает новое видение Украины в США

В течение 1-5 марта проходит деловой визит в Соединенные Штаты Америки украинской неправительственной делегации в рамках "Диалога о будущем: Украина-США". Представители украинской делегации встречаются с американскими конгрессменами, политиками, политологами, представителями средств массовой информации, экспертами в сфере налаживания коммуникаций и проведения избирательных кампаний.

Основная цель визита украинской делегации в США — налаживание конструктивного и продуктивного диалога между представителями деловых кругов двух стран. Непосредственное взаимодействие открывает новые возможности для развития конструктивного сотрудничества, дает возможность обмениваться опытом, расширять и углублять контакты и взаимопонимание.

Первого марта в Вашингтоне состоялась встреча представителей украинской делегации с Лейфом Ларсоном — писателем и продюсером, экспертом по избирательным кампаниям, членом Американской ассоциации политических консультантов. Основной темой обсуждения была реабилитация бренда Украины в США.

Лейф Ларсон разрабатывал стратегии избирательных и рекламных кампаний многих кандидатов во время их выдвижения в США. Работал с политиками на всех уровнях американского правительства, руководил полным циклом предвыборного процесса. Он в значительной мере способствовал проведению успешной кампании губернатором Калифорнии Питом Уилсоном, а также другими конгрессменами на Капиталийском холме.

Украинскую делегацию возглавляет политический эксперт, президент Института демократии и развития “Polita”, основатель SIC Group Ukraine, автор книги “Игра в выборы. Секреты политических коммуникаций” Екатерина Одарченко. В своем фейсбук-паблике она рассказала о том, что во время встречи с Лейфом Ларсеном обсудили позиционирование национального бренда “Украина” в США и в мире, пути его улучшения в различных плоскостях.

Лейф Ларсон поделился опытом относительно того, как использование современных технологий, социальных сетей, телевидения и других информационных каналов влияет на изменение американскими избирателями восприятия, доверия к политикам, понимание основных политических месседжей.

Во время вопросов к американскому эксперту депутат Киевского областного совета, основатель и руководитель ОО “Антикоррупционное движение “Стоп коррупция” Олег Кищук поинтересовался у господина Ларсона, какие виды негативной и позитивной информации в социальных сетях, в частности в Фейсбуке и Твиттере, больше всего интересуют избирателей и имеют положительное влияние на них. Лейф Ларсон подчеркнул, что во время избирательных кампаний избиратели больше всего доверяют кандидатам, которые имеют длительную положительную репутацию и приверженцами которых они являются много лет подряд. Поэтому важно поддерживать в социальных сетях постоянные коммуникации с целевой аудиторией и регулярно отправлять им мотивационные сообщения.

Во время проведения встречи было представлена видение украинской национальной идеи (National Idea) как развития в современной Украине политической нации. Также оживленную дискуссию вызвал вопрос преодоления “постсоветского шока” в украинском обществе, сочетание национальной идеи с национальным украинским брендом, брендингом Украины в США и мире.

Мероприятие проходит под эгидой Института демократии и развития “Polita”, консалтинговой компании SIC Group Ukraine. Официальными партнерами мероприятия также являются BASE Capital Management и Ukraine International Airlines.

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