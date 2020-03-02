Диалог о будущем открывает новое видение Украины в США

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В течение 1-5 марта проходит
деловой визит в Соединенные Штаты Америки украинской неправительственной делегации в
рамках "Диалога о будущем: Украина-США". Представители украинской делегации встречаются
с американскими конгрессменами, политиками, политологами, представителями
средств массовой информации, экспертами в сфере налаживания коммуникаций и
проведения избирательных кампаний.
Основная цель визита
украинской делегации в США — налаживание конструктивного
и продуктивного диалога между представителями деловых кругов двух стран.
Непосредственное взаимодействие открывает новые возможности для развития конструктивного сотрудничества, дает возможность обмениваться опытом, расширять и углублять контакты и взаимопонимание.
Первого марта в
Вашингтоне состоялась встреча представителей украинской делегации с Лейфом Ларсоном — писателем и продюсером, экспертом по избирательным кампаниям, членом Американской
ассоциации политических консультантов. Основной темой обсуждения была реабилитация
бренда Украины в США.
Лейф Ларсон разрабатывал стратегии избирательных и рекламных кампаний многих кандидатов во время их выдвижения в США. Работал с политиками на всех уровнях американского правительства, руководил полным циклом предвыборного процесса. Он в значительной мере способствовал проведению успешной кампании губернатором Калифорнии Питом Уилсоном, а также другими конгрессменами на Капиталийском холме.
Украинскую делегацию возглавляет
политический эксперт, президент Института демократии и развития “Polita”,
основатель SIC Group Ukraine, автор книги “Игра в
выборы. Секреты политических коммуникаций” Екатерина Одарченко. В своем
фейсбук-паблике она рассказала о том, что во время встречи с Лейфом Ларсеном обсудили позиционирование национального
бренда “Украина” в США и в мире, пути его улучшения в различных плоскостях.
Лейф Ларсон поделился
опытом относительно того, как использование современных технологий, социальных сетей,
телевидения и других информационных каналов влияет на изменение американскими
избирателями восприятия, доверия к политикам, понимание основных политических месседжей.
Во время вопросов к американскому
эксперту депутат Киевского областного совета, основатель и руководитель ОО “Антикоррупционное движение “Стоп коррупция” Олег Кищук поинтересовался у господина Ларсона, какие виды негативной
и позитивной информации в социальных сетях, в частности в Фейсбуке и Твиттере, больше всего интересуют избирателей и имеют положительное влияние на них. Лейф Ларсон подчеркнул,
что во время избирательных кампаний избиратели больше всего доверяют кандидатам, которые имеют
длительную положительную репутацию и приверженцами которых они являются много лет подряд.
Поэтому важно поддерживать в социальных сетях постоянные коммуникации с целевой
аудиторией и регулярно отправлять им мотивационные сообщения.
Во время проведения встречи
было представлена видение украинской национальной идеи (National Idea) как развития в современной Украине
политической нации. Также оживленную дискуссию вызвал вопрос преодоления
“постсоветского шока” в украинском обществе, сочетание национальной идеи
с национальным украинским брендом, брендингом Украины в США и мире.
Мероприятие проходит
под эгидой Института демократии и развития “Polita”, консалтинговой компании SIC Group Ukraine. Официальными партнерами мероприятия также являются
BASE Capital Management и Ukraine International Airlines.
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