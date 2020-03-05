"Диалог о будущем": США пообещали сохранить санкции против России, но потребовали избавиться от коррупции

"Санкции, но сначала избавьтесь от коррупции" — именно такой лейтмотив прозвучал на встрече украинской делегации с представителями американского политического истеблишмента, где обсудили ряд важных вопросов, касающихся перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках "Диалога про будущее Украина-США" 2 марта в Вашингтоне.



На встрече с представителями офиса конгрессмена Уилльяма Китинга, Лией Нодвин — экспертом по вопросам Евразии, энергетики и окружающей среды, было обсуждено несколько актуальных проблем.

Дискуссию модерировала Екатерина Одарченко — глава украинской делегации, политический эксперт, инициатор создания политической партии "Национальная платформа", президент Института демократии и развития "Polita", автор книги-бестселлера "Игра в выборы".

В формате диалога предметно обсуждалась проблема путей мирного урегулирования военного конфликта в Луганской и Донецкой областях Украины и мнение американских политиков относительно оптимальных путей завершения этого противостояния.

Народный депутат ХІІІ созыва Игорь Шурма и депутат Киевского областного совета Олег Кищук в своих выступлениях и вопросах отметили, что на смену неэффективному Минскому формату необходимо возобновлять сотрудничество в рамках Будапештского меморандума, ведь среди подписавших есть также, кроме Франции и Германии, и США с Великобританией. В частности, Олег Кищук отметил: "Готовы ли США выполнять свои обязательства по обеспечению территориальной целостности Украины"?

Лия Нодвин отметила, что в этом ключе официальный Вашингтон недавно продлил санкции против России, и они будут сохранены до полного вывода оккупационных российских войск с территории Украины. По ее словам, политики США выступают против аннексии Крыма и никогда не признают принадлежность полуострова России.

При этом Лия Нодвин также подчеркнула, что для американских политиков чрезвычайно важным и показательным индикатором является прогресс реформ в Украине, а также результаты борьбы с коррупцией. Это чувствительный вопрос, поскольку американские политики ожидают хорошие новости из Украины по преодолению коррупции и пресечению хищения бюджетных средств.

Было отмечено, что американское финансирование антикоррупционных органов не дало практически никакого результата, зато они сами становятся фигурантами коррупционных скандалов. Неэффективность их работы свидетельствуют "притянутые за уши" дела в Укроборонпроме, где вместо реальных преступников то пытаются "привлечь к ответственности" Павла Барбула — экс-главу ГП "Спецтехноэкспорт" по выплате комиссионных лоббистам наших компаний на внешних рынках, хотя все выплаты осуществлялись в соответствии с официально подписанными договорами, а за время своего руководства привлек на оборонные предприятия более 500 млн долларов, за что был даже отмечен Председателем ГП "Укроборонпрома" Айварасом Абрамавичусом.

Также, в данном контексте, можем вспомнить таинственное посещение Администрации Президента Сытником и тому подобное.

Активное участие в дискуссии приняли экс-депутат городского совета Кривого Рога Сергей Смелый, основатель и исполнительный директор Благотворительного фонда "Безопасное небо" Анна Мищенко, управляющий партнер группы компаний "Рост" Елена Сибирякова, правозащитник, публицист и журналист Андрей Бузаров, украинский журналист, основатель общественной организации "Стоп коррупция" Роман Бочкала, директор гостиницы "Киев" Виктория Туча.

Уильям Китинг — политик-демократ, конгрессмен, который с 2011 года является представителем 9-го округа штата Массачусетс в Палате представителей Конгресса США. Китинг рос как политик, отстаивая вопрос уголовного правосудия в законодательном собрании штата, прежде чем стать окружным прокурором (DA) округа Норфолк, где он работал три срока подряд до избрания в Конгресс. Конгрессмен Китинг является старшим членом Палаты представителей, который работает как в комитете иностранных дел, так и в комитете по вопросам Вооруженных служб. Сейчас он работает председателем подкомитета Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Результатами своей работы он заслужил репутацию одного из ведущих экспертов в сфере национальной безопасности и внешней политики Конгресса США. Китинг обосновал решение Конгресса по усилению безопасности периметра в аэропортах США.

CEO авиакомпании МАУ Евгений Дыхне спросил, готовы ли Соединенные Штаты инвестировать средства в карго-терминал в Международном аэропорту "Борисполь" в контексте развития авиационной инфраструктуры Украины. Представители офиса отметили, что если есть экономически обоснованные проекты в этой области и предоставлена реальная аналитика по стране, то они готовы к рассмотрению данного вопроса, ведь главная проблема наших проектов в том, что мы мало предоставляем именно аналитической информации и обоснования их реализации.

Директор судоходной компании и депутат Херсонского областного совета Василий Федин достаточно критически охарактеризовал эффективность реформ медицинской системы и антикоррупционных органов, которые осуществлялись и осуществляются в том числе за счет средств, выделенных Соединенными Штатами.

"Диалог о будущем: Украина-США" — это двухсторонний украинско-американский экспертный неправительственный форум, который в течение 1-5 марта проходит в США под эгидой Института демократии и развития "Polita", а также консалтинговой компании SIC GroupUkraine.

Официальным партнером мероприятия является BASECapitalManagement, официальным перевозчиком — Международные авиалинии Украины (UkraineInternationalAirlines).

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