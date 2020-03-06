В рамках «Диалога о будущем: Украина-США» украинская делегация встретилась с американским топ-лоббистом и юристом

3 марта состоялась встреча с американским юристом и топ-лоббистом Диной Эллис Рочкинд. Рочкинд имеет опыт работы на Капитолийском холме в Комитете по банкинге, а также в Комитете Конгресса США по финансовым услугам с 1995 года. Уже в 2001 году она присоединилась к работе в команде Джорджа Буша-младшего. Но в 2003 году Дина Рочкинд вернулась в Комитет как старший консультант по финансам. Также она была одним из тех лоббистов, которые помогли спасти компанию Chrysler во время кризиса в автомобильной отрасли. Через несколько лет Рочкинд снова вернулась на Капитолийский холм в статусе старшего советника по финансовым услугам. То есть, большую часть своего профессионального опыта она участвовала в управлении крупнейшим бюджетом в мире.

Модератором встречи была Екатерина Одарченко — руководитель украинской делегации, политический эксперт, президент Института демократии и развития "Polita", Президент Украинской ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббизма.

Дина Рочкинд дала совет и поделились опытом эффективности привлечения профессиональных лоббистов в ведении своего бизнеса.

К тому же она объяснила украинской делегации, каким образом работает американское правительство, и поделилась интересной информацией относительно того, какую деятельность правительство проводит в сфере финансов. Рочкинд передала свой уникальный опыт в сфере лоббирования и подробно рассказала, как происходит процедура лоббирования по американскому законодательству.





В последнее время общественность и СМИ в Украине и странах СНГ все больше внимания обращают на лоббизм как важную часть государственной политики. Несмотря на это, на данный момент отсутствует прозрачность терминологии, поэтому есть необходимость в прояснении этого вопроса.

Во время двухчасового предметного общения появилось понимание системы финансирования и лоббирования на уровне стран и частного бизнеса, которое полезно для государств, например, создание новых рабочих мест и экономических кластеров.

В свою очередь представители политических кругов, аналитических центров и прогрессивного украинского бизнеса, входящих в состав украинской делегации, нарушали множество важных и актуальных вопросов для развития Украины.

Так, активную дискуссию начал предприниматель, партнер международной инвестиционной компании "BASE Capital Management" и член Правления Украинской ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббизма Тимур Чмерук. Он поднял несколько важных вопросов, касающихся инвестиций в сферах IT и зеленой энергетики и являющихся актуальными во всем мире.

К тому же было проведено обсуждение финансирования развития украинского оборонного сектора. Поскольку этот вопрос относится именно к сфере лоббизма и требует детальной проработки, с чем и помогла госпожа Рочкинд.

В целом члены украинской делегации были очень инициативными и поднимали много интересных вопросов, касающихся мировых трендов. Выражаем благодарность за активность Андрею Бузарову, Олегу Кищук, Кириллу Барашкову и Василию Федину.

Еще одну интересную тему для обсуждения предложила Елена Сибирякова, которая является украинским специалистом в области общественных коммуникаций и медиа-технологий. В частности были обсуждены состояние и перспективы развития рынка криптовалют. Актуальность этого вопроса обусловлена тем, что криптовалюта остается привлекательным объектом для инвестиций. Ее популярность продолжает расти, а границы использования расширяются.

Член Украинской ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббизма Анна Мищенко также вела оживленную дискуссию относительно имплементации в украинское законодательство определенных норм регуляции общественной адвокации и лоббизма из американских нормативно-правовых актов. Дина Рочкинд, в свою очередь, положительно оценила такую идею, ведь сфера динамично развивается, должна быть регулируемой правовыми рамками, поскольку в противном случае она обязательно будет работать в теневом секторе экономики и плодить коррупцию.





Напоминаем, что "Диалог о будущем: Украина-США" — это двусторонний украинско-американский экспертный неправительственный форум, который в течение 1-5 марта проходит в США под эгидой Института демократии и развития "Polita", а также консалтинговой компании SIC Group Ukraine.

Официальным партнером мероприятия является BASE Capital Management, официальным перевозчиком — Международные авиалинии Украины — Ukraine International Airlines .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!