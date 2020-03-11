"Диалог о будущем: Украина-США": украинская делегация встретилась с журналистами и представителями международной организации "Репортеры без границ"

В рамках "Диалога о будущем: Украина-США" состоялась встреча украинской делегации с представителями международной организации "Репортеры без границ". Во время встречи участники обговорили способы восстановления доверия к украинским СМИ.

"Репортеры без границ" — это международная негосударственная организация, которая занимается защитой прав человека и свободы слова по всему миру. Одними из главных задач организации является борьба с цензурой и помощь незаконно заключенным журналистам.

Модератором встречи выступила Екатерина Одарченко — руководитель украинской делегации, политический эксперт, президент Института демократии и развития "Polita". Также Екатерина является инициатором создания политической партии "Национальная платформа", которая сейчас собрала и подала в Министерство юстиции Украины 14 000 подписей граждан Украины в свою поддержку.

Украинская делегация инициировала информативную и предметную дискуссию с представителями "Репортеров без границ" о сложившейся ситуации с украинскими СМИ. Ирина Копаница, партнер проектов в области медиа и культуры, член наблюдательного совета Фонда "Белая Лента", отметила, что в Украине действительно существует много независимых интернет-медиа. По ее мнению, они имеют определенные преимущества перед телевизионными СМИ, поскольку их развитие является более либеральным и открытым.





Депутат городского совета Кривого Рога, основатель международной ассоциации Управляющих компаний жилищным фондом Сергей Смелый сравнил украинские и американские СМИ и начал дискуссию по вопросу свободной деятельности украинских СМИ. В частности, он отметил, что олигархи в Украине негативно влияют на украинские СМИ, поскольку они, в первую очередь, защищают свои финансовые интересы.

Представители организации считают, что с целью уменьшения влияния олигархов на СМИ нужно создавать и поддерживать маленькие медиа: например, блогеров или независимые издания.

Екатерина Одарченко, которая является главой украинской делегации, произнесла речь по теме расследования преступлений против журналистов и активистов. В качестве примера она привела резонансные убийства основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета. Она подчеркнула, что правоохранительные органы должны найти виновных и завершить расследование этих дел, поскольку в противном случае журналистское сообщество и украинское общество потеряет доверие к власти и правоохранительным органам.





Еще одной важной темой стал вопрос очистки репутации Украины на международной арене от статуса коррумпированного государства. Депутат Киевского областного совета, основатель и руководитель "Антикоррупционного движения "Стоп Коррупция" Олег Кищук подчеркнул, что, несмотря на существование коррупции внутри страны, не стоит забывать о потенциале нашей страны в борьбе с коррупцией. По его мнению, движущей силой страны являются талантливые украинцы, которые создают новые экономические решения, и тем самым прилагают усилия к созданию нового имиджа Украины как прогрессивной и развитой страны.

Напоминаем, "Диалог о будущем: Украина-США" — это двусторонний украинско-американский экспертный неправительственный форум, который в течение 1-5 марта проходил в США под эгидой Института демократии и развития "Polita", а также консалтинговой компании "SIC Group Ukraine".

Официальным партнером мероприятия является BASE Capital Management, официальным перевозчиком — Международные авиалинии Украины (Ukraine International Airlines).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!