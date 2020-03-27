В Цитрусе рассказали, какая техника пользуется популярностью в период карантина

На сегодняшний день весь мир переживает тяжелые времена и его судьба зависит от каждого из нас. По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине зарегистрировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 47 - в городе Киеве. Сейчас, после ряда постановлений Кабинета министров Украины, было введено чрезвычайное положение на территории всей страны. Чрезвычайная ситуация предполагает прекращения движения городского транспорта и пригородного сообщения, закрытие всех магазинов и торговых точек, кроме продуктовых, аптек, автозаправок и магазинов техники, необходимой для нормальной жизнедеятельности граждан.

По рекомендациям Минздрава, все работающие магазины должны придерживаться определенных карантинных мер: ограничить количество людей до 1-го на 10 квадратных метров, следить за наличием масок у всех покупателей, обеспечивать выполнение всех мер безопасности по дезинфекции помещений обслуживающим персоналом. Также Минздрав настоятельно рекомендует не выходить на улицы без крайней необходимости.

Поэтому, чтобы минимизировать время пребывания вне дома и избегать мест скопления людей, вы можете воспользоваться доставкой покупок из гипермаркетов и магазинов техники. Например, в компании Цитрус все сотрудники, осуществляющие доставку, обеспечены всеми мерами безопасности и передвигаются на индивидуальном транспорте — электросамокатах. Это уменьшает контакты с людьми и снижает шанс заражения коронавирусом. Доставка работает в усиленном режиме.

Какая же техника прежде всего интересует украинцев в состоянии карантина? Согласно статистическим данным, если сравнить периоды 13-15 марта и 10-12 марта, произошел прирост в поисковых запросах на сайтах техники по следующим категориям:

- термометры - 100%

- игровые консоли Playstation - 30%

- увлажнители воздуха - 90%

- видеорегистраторы - 60%

- ноутбуки - 70%

- самокаты - 100%





Хотим напомнить, что при введении правительством чрезвычайного положения, будут работать только продовольственные магазины и аптеки. Магазины техники будут закрыты. Поэтому позаботьтесь о приобретении всей необходимой для нормальной жизнедеятельности техники уже сейчас.

Мойте как можно чаще руки, используйте дезинфицирующие растворы, не выходите из дома без необходимости, избегайте скопления людей, пользуйтесь доставкой и оставайтесь здоровыми.

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