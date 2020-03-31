Всемирный банк готов поддержать инвестиционные проекты в Украине

В Вашингтоне в течение марта состоялся двусторонний украинско-американский экспертный форум “Диалог о будущем: Украина-США”, который организовали Институт демократии и развития “Polita”, а также консалтинговая компания SIC Group Ukraine.



Состоялся ряд продуктивных встреч с представителями американского истеблишмента и украинской делегации, во время которых представители сторон обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, экономической, торговой и других плоскостях.

С украинской стороны во встречах принимали участие и представители команды политической партии "Национальная платформа": Екатерина Одарченко — известный украинский политический эксперт, президент Института демократии и развития “Polita”, основатель SIC Group Ukraine, инициатор создания политической партии “Национальная платформа”, которая была модератором встреч; предприниматель, специалист по привлечению иностранных инвестиций и соучредитель партии — Тимур Чмерук; депутат городского совета Кривого Рога VI созыва, региональный лидер партии — Сергей Смєлий.

Политическая партия "Национальная платформа" собрала в поддержку решения о создании более 14 тысяч подписей граждан Украины, что свидетельствует о общественное доверие и поддержку программы партии. Соответствующий пакет документов передан в Министерство юстиции Украины для регистрации партии.

Во время встречи с ведущим специалистом Всемирного банка Прасаною Лал Дас и служащими Международной финансовой корпорации состоялась продуктивная дискуссия относительно основных тенденций современного экономического развития в мире, органического сочетания национальных экономических интересов, взаимодействия с международными финансовыми организациями, а также развития политических партий в Украине в контексте институциональной модернизации украинского политикума.





Екатерина Одарченко на встрече с финансистами описала развитие политических сил в Украине, основные ожидания избирателей в экономической, политической и социальных плоскостях. По ее словам, в Украине сейчас высокий общественный запрос на политическую силу, которая в своих программных целях ставит целью привлечение иностранных инвестиций для развития современных инновационных производств, создание новых рабочих мест именно в Украине, принятие действенного Инвестиционного Кодекса, а также политику экономического протекционизма.

Одним из важных программных принципов партии “Национальной платформы” является всесторонняя поддержка национального производителя, содействие украинском экспорти внедрение политики экономического протекционизма. Эти принципы продиктованы реальным состоянием украинской экономики и ее конкурентоспособностью на глобальном рынке. Мы открыто заявляем, что будем отстаивать национального производителя как в промышленном, так и в аграрном секторах.

Разумный экономический протекционизм заключается в расширении рынков сбыта продукции для украинских товаров. Это должно быть составляющая государственной политики.

Также, особое внимание Екатерина Одарченко обратила на развитие украинского фермерского хозяйства по образцу Южной Кореи, - высокоэффективного товарного производства аграрной продукции, которая будет пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешних рынках. Создание четкой стратегии развития сельской инфраструктуры и воплощение ее в жизни. Командой партии "Национальная платформа" разработала ряд четких шагов необходимых для улучшения экономической ситуации в украинского аграрного секторе в всех регионах. Ключевыми моментами тут есть развитие малого и среднего фермерства. Вполне реально достичь этой цели с помощью стимулирование и предоставление дотаций среднем аграрному производству. Важным аспектом также является создание государственных программ развития, которые будут поддерживать сельскую инфраструктуру, а также защиту сельскохозяйственных земель от неэффективной и вредной для них эксплуатации. Только заботясь о средних и малых фермеров возможно достичь значительного экономического роста в аграрной отрасли.

Екатерина Одарченко поинтересовалась в представителей Всемирного банка, как уровень развития политикума в разных странах влияет на налаживание эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и увеличения уровня инвестиций и реализации совместных экономических проектов.

Аналитики Всемирного банка и Международной финансовой корпорации отметили, что программные цели политических сил разных стран имеют разные приоритеты. Для украинской экономики, что классифицируется как экономика, которая развивается, необходимо качественное налаживание диалога на правительственном и других уровнях, в частности политической, для разработки и реализации совместных проектов. Политическая поддержка таких проектов на национальном уровне значительно уменьшит время, необходимое для рассмотрения, согласования и принятия совместных проектов.

Участник украинской делегации, предприниматель и соучредитель политической партии "Национальная платформа", член Правления Украинской ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов, руководитель ряда проектов по привлечению иностранных инвестиций в Украину Тимур Чмерук во время дискуссии подчеркнул, что инвестиционный климат и нормативную среду в Украине часто меняются, в зависимости от политической конъюнктуры.

Например, в Украине возможен просмотр “зеленого тарифа” — специальной закупочной цены электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Расценки на зеленую электроэнергию установлены в размере 0,15-0,18 евро за каждый кВт электроэнергии. Возможен пересмотр тарифов станет очевидным сигналом инвесторам о том, что любые правила и условия могут изменяться.





Несмотря на это, чрезвычайно важным вопросом для развития экономики является политическая институциональная устойчивость, что будет способствовать развитию рыночных отношений и расширению возможностей для привлечения инвестиций. Дополнительные инвестиции позволяют расширять внутреннее производство, создавать новые рабочие места, обеспечивать рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью и отчисления налогов в бюджет.

В этом контексте политическая партия "Национальная платформа" предлагает Украине новую модель инвестиционно-инновационного развития, проведение политики разумного государственного протекционизма, развития собственного промышленного и аграрного производства, защиты национальных экономических интересов.

Прасана Лал Дас в свою очередь сказал, что в значительной степени объем привлеченных инвестиций зависит от институциональных условий, созданных правительством, неизменностью законодательства на этапе окупаемости вложенных инвестиций, гарантированной защиты прав собственности инвестора. Изменение правил во время реализации инвестиционного проекта сигнализирует инвесторам о том, что среда неустойчиво, а уровень рисков капиталовложения высокий.

Член украинской делегации, депутат городского совета Кривого Рога VI созыва Сергей Смєлий во время встречи рассказал об экономическом значении новых политических сил в Украине с точки зрения экономического развития страны.

По его словам политическая партия "Национальная платформа" будет иметь широкую поддержку в промышленных регионах страны, поскольку избиратели заинтересованы в политическом представительстве собственных интересов в советах различных уровней для привлечения дополнительных инвестиционных средств в экономику, обновление основных производственных фондов, внедрения программ энергоэффективности, росте конкурентоспособности экономики страны как в промышленном, так и в аграрном секторах. Сергей Смєлий также подчеркнул, что для украинской экономики очень важным является эффективное сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Прасана Лал Дас сказал, что Всемирный банк рассматривает программы сотрудничества на национальном уровне только по критериям обоснованности и эффективности использования средств. Поэтому самое важное – это правильно провести аналитическую работу, определить приоритеты и конкретные цели по каждой программе сотрудничества. Всемирный банк ставит целью улучшение условий для функционирования бизнеса и экономического роста каждой страны. Следовательно, Украина должна определить такие приоритеты и обосновать их для принятия решений. Любая поддержка таких решений на политическом уровне будет полезна для развития страны.

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