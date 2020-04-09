«Комментарии» отметят 15-летний юбилей вместе с вами – но уже после эпидемии

Самое ценное, что есть у каждого человека – это здоровье и безопасность близких. Только вместе мы можем почувствовать себя семьей, ощутить эмпатию и взаимную поддержку. У "Комментариев" такая семья есть – это наши авторы, сотрудники и вы, дорогие читатели.



У нас были амбициозные планы на столь важную дату – 15-летие бренда "Комментарии". Однако коронавирус и карантин привнесли в наши планы серьезные коррективы. Мы не можем ставить под угрозу здоровье людей – нашей читательской и редакционной семьи, потому переносим мероприятие на период "после карантина". Даже Кабмин не знает, когда этот период настанет, а мы не хотим давать пустых обещаний, поэтому точную дату сегодня не называем. Но позднее, как только появится такая возможность, мы ее обязательно огласим.

Можете быть уверены, "Комментарии" продолжают работать на благо своей аудитории, оповещать о проблемах нашего общества и предлагать их решения в аналитических материалах журналистов. Независимо от политической или экономической конъюнктуры, вопреки всем кризисам и конфликтам – даже вопреки рейдерам, вирусам и прочей заразе, наша команда продолжает работу на благо читателя и предоставляет всем желающим оперативные новости, качественные статьи и откровенные интервью. На наших цифровых страницах вы найдете все самое важное и интересное со всей Украины и мира.

Мы держим руку на пульсе событий, и, когда риска для здоровья приглашённых уже не будет, обязательно проведем масштабный ивент и представим новые проекты. Поверьте, нам есть о чем вам рассказать…

Мы благодарны каждому читателю за интерес к нашим материалам, и обещаем, что будем работать и дальше несмотря ни на что.





Будьте здоровы и #ОставайтесьДома!





С уважением и надеждой на скорое преодоление корона-кризиса,

Ваш ИД МАСАВИ и редакция всеукраинского издания "Комментарии".

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