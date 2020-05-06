Медиагруппа "Комментарии" представляет рейтинговую платформу Ratings.Comments.UA

Коронавирус и карантин усилили тренд на диджитализацию абсолютно для всех сфер жизни. Этот тренд наблюдался давно, но именно сейчас он наиболее силен и является ответом на мощный запрос общества на онлайн-сервисы, который СМИ не могут игнорировать. Медиагруппа "Комментарии" приняла данный вызов и предлагают широкой аудитории, коллегам журналистам и экспертам из разных сфер современный удобный инструмент для отраслевых экспресс-опросов – рейтинговую платформу Ratings.Comments.UA.

Многие профильные объединения и ассоциации сталкиваются с необходимостью проводить регулярные опросы по наиболее важным и резонансным вопросам в своем сегменте. Со схожей проблемой сталкиваются политики и политологи, а также СМИ (в том числе региональные). Не менее важно мнение бизнеса – особенно в столь сложное время, как сейчас. Наша платформа поможет во всех этих случаях, ведь специально адаптирована под сегментирование аудитории по профессиональному признаку, чтобы можно было узнать реакцию узкой категории граждан на ту или иную проблему.

Чтобы избежать фейков и прочих рисков в сфере безопасности, мы сделали регистрацию через Фейсбук с ручной модерацией аккаунтов (но не голосов – ваш голос полностью анонимен!). Это позволяет вам видеть истинный результат без каких-либо махинаций. Итоги опроса будут оформлены в виде инфографики и статей с комментариями у лидеров рейтинга.

Принять участие в опросе каждый желающий может на рейтинговой платформе.

Медиагруппа "Комментарии" рада сообщить, что в будущем мы намерены проводить опросы в самых разных сферах: политика, бизнес, культура, экология, корпоративная социальная ответственность и многое другое. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные для вашей аудитории опросы и стать частью масштабной всеукраинской онлайн-инициативы, способной изменить подход к опросам в нашей стране.

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