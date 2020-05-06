ТОП-50 политических экспертов и аналитиков: судьба лидеров зависит от мнения наших читателей

Несмотря на продолжающийся карантин, политический сезон в Украине в разгаре. Правда, в этот раз он несколько необычен, ведь ему пришлось перейти онлайн, как и многим другим сферам жизни. Как и в обычное, "некарантинное" время редакция портала "Комментарии" четко отслеживает информационные тренды и регулярно привлекает политических экспертов, которое разъясняют читателям что, же на самом деле происходит украинском политикуме.

В связи с этим мы предлагаем вам определить, кто из них самый лучший. Выбирать будем все сообща – эксперты, журналисты и читатели "Комментариев". Рейтинг "ТОП-50 политических экспертов и аналитиков" – это наш собственный индекс, который состоит из трех элементов:

1) Опрос самих политических экспертов – 1 голос = 2 балла. Кто может оценить профессиональные качества специалиста, как не его же коллеги по цеху?

2) Журналисты – 1 голос = 2 балла. Именно медиа приглашают в свои эфиры аналитиков и политологов, транслируют их мнения на своих бумажных или электронных страницах для широкой аудитории. Потому мнение журналистов в лице главных редакторов, топ-менеджеров и медиаэкспертов важно для нашего индекса.

3) Оценка пользователей – 1 голос = 1 балл. Каждый отдельный читатель не так влиятелен, как первые две категории, но все вместе они – сила. Именно читатели и зрители являются конечным потребителем информационного продукта, который предлагают СМИ и лидеры общественного мнения. Их сила в количестве, и мы это учли в своем индексе ТОП-50.

Итоги конкурса мы оформим в виде инфографики, а также серии материалов, где лидеры опроса смогут более развернуто рассказать о существующих в стране политических раскладах, прогнозах и рисках.

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