Всеукраинский рейтинг президентов: новый масштабный опрос медиагруппы "Комментарии"

Персона президента в Украине всегда была неоднозначной. У одних лидеров даже после отставки сохраняется фанклуб и политический вес, а другие оказываются в ссылке под Ростовом или в безвестности на пасеке. Все эти персоны по-своему интересны, но кто из них был наиболее эффективным? Ответ попытались дать социологи в недавних исследованиях, где они назвали лучшего из лучших. И им оказался второй президент Леонид Кучма.

Но эти исследования вызвали у нас вопросы. В частности – кто в них постоянно участвует и почему этих людей никто не знает? Обращаясь к нашим читателям и коллегам-журналистам, мы не нашли никого, чье мнение учли бы социологи. И пришли к выводу, что эту проблему надо решать через собственный опрос, в прозрачности которого у нас нет никаких сомнений. В нем смогут принять участие все желающие. Достаточно регистрации в Facebook и готовности высказать свою позицию в пару кликов.

В отечественной истории с президентами случалось много казусов, которые затрудняют этот выбор. Первый президент появился, фактически, раньше государства. Второй правил два срока, хотя и первая каденция была случайной. Третий победил в третьем туре. Четвертый исчез во вторник. Пятый оскандалился и разгромно проиграл выборы шестому – комику и актеру. Был еще один – который правил и даже вел войны, но народом не избирался. Кто же из них самый эффективный?

Мы хотим дать читателям, политикам и экспертам возможность выбрать "лучшего" среди них. Того, кого люди считают наиболее эффективным, при ком им жилось лучше всего ментально и материально. И пусть победит самый достойный!

Напомним также, что медиагруппа "Комментарии" предлагает всем желающим принять участие в масштабном онлайн-опросе на нашей новой рейтинговой платформе Ratings.Comments.UA.

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