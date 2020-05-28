Игорный бизнес в период кризиса 2020: прогнозы и действия

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Вебинар состоится 17 и 18 июня, начало мероприятия – в 19:00. Среди спикеров юристы, автор законопроекта, маркетологи, медийный психолог, а также топовые менеджеры по киберспорту и киберфутболу.
Поучаствовать в вебинаре могут все, кому интересно, зарегистрировавшись по форме на сайте мероприятия. В день мероприятия участникам будет отправлена активная ссылка на площадку для трансляции вебинара, который будет проведен в режиме онлайн.
Поучаствовав в вебинаре, слушатели узнают:
• нюансы ведения бизнеса в Украине, учитывая актуальную и последнюю информацию из законопроекта № 2331;
• сравнительный анализ с юрисдикциями Беларуси и Мальты;
• базовую информацию для операторов для начала деятельности;
• как изменятся киберспорт и киберфутбол в связи с резким скачком популярности и экономическим кризисом;
• как оператору монетизировать свою спортсбук-аудиторию в период отсутствия спортивных мероприятий;
• гайдлайн для агентств и клиентов: кризисный маркетинг;
• об арбитраже трафика и лидогенерации;
• о лудоманах: практические советы в работе.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Самое важное о спикерах читайте на сайте мероприятия, там же и подробные тезисы их докладов – лаконично и по делу.
Во время трансляции участники вебинара могут задавать вопросы, которые редакция издания Login Casino направит экспертам и по их ответам сделает постматериал.
До встречи 17-18 июня в 19:00.
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