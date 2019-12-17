Автобус “Херсон - Москва" попал в тройное ДТП: трое погибших, 15 пострадавших

Вчера в 22:40 возле села Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением “Херсон – Москва". В результате аварии погибли три человека, еще 15 получили травмы различной степени. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, автобус Neoplan, грузовик IVECO и легковушка Toyota Camry не разминулись на трассе Копти-Глухов-Бачевск. Для деблокирования пострадавших были привлечены спасатели.

В числе травмированных — сменный водитель и пассажиры автобуса, а также водитель грузовика и пассажир легковой "Тойоты". В результате аварии водитель автобуса и двое пассажиров погибли на месте, еще 15 человек госпитализированы в Бахмачской больницы с травмами различной степени тяжести.



Как сообщало издание "Комментарии", ранее мы писали о том, что на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи произошла авария. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса Kia Granbird. Автобус следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км. В экстренных службах сообщили, что автобус пробил ограждение и упал с моста.



4 ноября в Киеве на Кольцевой дороге в районе поворота на улицу Стеценко столкнулись два автомобиля, в результате чего есть погибшие. "Ауди" влетела в "БМВ", в котором в тот момент находился ребенок. В результате аварии погибли три человека, пять человек получили тяжелейшие травмы





