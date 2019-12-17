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Побоище в районе Рады: активисты использовали файеры и слезоточивый газ

Полиция подсчитывает число пострадавших в столкновениях в Киеве

17 декабря 2019, 12:36
Автор:

• Мария Чиренко

Возле отеля "Киев" недалеко от Верховной Рады произошли столкновения активистов "АвтоЕвроСилы" и участников митинга против рынка земли с полицией, сообщает корреспондент "Комментариев".

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Евробляхеры, в свою очередь, требовали доступных тарифов для растаможки автомобилей с европейской регистрацией. В районе их митинга была установлена сцена, с которой активисты призывали премьер-министра Алексея Гончарука выйти к людям.


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Представитель полиции заявила корреспонденту издания "Комментарии", что количество пострадавших в настоящее время уточняется. 

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В настоящее время охрана по периметру Верховной Рады усилена.

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Фото: Л.Грубник

Источник: https://comments.ua/
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