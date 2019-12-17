Побоище в районе Рады: активисты использовали файеры и слезоточивый газ

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Возле отеля "Киев" недалеко от Верховной Рады произошли столкновения активистов "АвтоЕвроСилы" и участников митинга против рынка земли с полицией, сообщает корреспондент "Комментариев".
Евробляхеры, в свою очередь, требовали доступных тарифов для растаможки автомобилей с европейской регистрацией. В районе их митинга была установлена сцена, с которой активисты призывали премьер-министра Алексея Гончарука выйти к людям.
Представитель полиции заявила корреспонденту издания "Комментарии", что количество пострадавших в настоящее время уточняется.
В настоящее время охрана по периметру Верховной Рады усилена.
Фото: Л.Грубник
Новости партнеров
Новости