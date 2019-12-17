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Столкновения под Радой: двое полицейских в больнице, есть задержанный

Активисты пытались установить палатку на проезжей части ул. Грушевского

17 декабря 2019, 14:19
Автор:

• Мария Чиренко

В столкновениях возле отеля "Киев" в районе Верховной Рады, которые произошли между силовиками и националистами, пострадали двое полицейских, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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"В результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что некоторые участники акции пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители пытались остановить активистов, которые не прислушались и спровоцировали масштабную потасовку.

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Как сообщает с места происшествия журналист издания "Комментарии", потасовка возникла между правоохранителями и несколькими десятками активистов "Национального корпуса". В ход пошли газовые баллончики. Спустя несколько минут активисты отступили, чтобы перегруппироваться. Правоохранители тем временем усиливают позиции.

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По данным полиции, один участник потасовки был доставлен в управление и его действиям будет дана правовая оценка.

Фото: Л.Грубник, REUTERS

Как сообщал сайт "Комментарии", в районе Верховной Рады прошли акции протеста "евробляхеров" и противников открытия рынка земли. Националисты, выступающие против продажи земли, напали на силовиков. 

Источник: https://comments.ua/
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