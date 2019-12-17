Бунт в СИЗО: в Кропивницком арестанты отобрали ключи от камер и избили женщину-психолога

В городе Кропивницкий вчера случился бунт в СИЗО, в результате которого арестанты отобрали ключи от камер и избили психолога. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

По словам экс-чиновника, бунт начался, когда один из арестантов должен был забрать свои вещи, чтобы отправиться в другой изолятор. "Ему дали возможность сходить за вещами и попрощаться со всеми, что последний использовал для того, чтобы не подчиняться требованиям правоохранителей. Он сагитировал других арестантов к непокоре и заручился поддержкой под предлогом, что в другом месте его якобы будут бить, - говорит Старенький. - По дороге к камере он воспользовался тем, что не был под присмотром, и зашел в кабинет к женщине-психологу, с которой у него сложились неприязненные отношения. Он нанес ей несколько ударов за то, что та якобы говорила ранее что-то в его адрес. Из камер начали выходить арестанты, которые отобрали ключи". По словам Старенького, сотрудники были вынуждены перейти в админздание, и по состоянию на сегодня ситуация в СИЗО неконтролируемая.

К слову, на сайте пенитенциарной службы ситуацию с возможным бунтом пока не прокомментировали.











