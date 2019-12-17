"Навстречу новогодней мечте": "Укрзализныця" запустила 30 поездов на зимние каникулы

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В рамках новогодних и рождественских праздников и увеличения пассажиропотока в этот период по популярным внутренним железнодорожным направлениям, ПАО "Укрзализныця" добавила в график 30 дополнительных поездов. Об этом сообщается на сайте железной дороги.
"Это позволит перевезти максимальное количество пассажиров к самым популярным местам отдыха. В общем к зимним праздникам запланировано назначить 35 дополнительных поездов", - говорится в сообщении.
Чтобы посмотреть все дополнительные направления и заказать билеты через онлайн-кассу, необходимо перейти по официальной ссылке.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ПАО "Укрзализныця" назначило 19 праздничных железнодорожных маршрутов по наиболее привлекательным направлениям внутри Украины.
В частности, дополнительно добавили поезда на такие направления:
№ 181/182 Киев – Львов
№ 197/198 Киев – Ковель
№ 209/210 Киев – Одесса
№ 217/218 Киев – Львов
№ 263/264 Киев - Ивано-Франковск
№ 221/222 Киев - Каменец-Подольский
№ 161/162 Киев – Николаев
№ 233/234 Киев – Винница
№ 223/224 Киев – Одесса
№ 205/206 Покровск – Харьков
№ 168/168 Львов – Одесса
№ 202/201 Львов – Ужгород
№ 245/246 Киев – Ворохта
№ 202/201 Жмеринка – Киев
№ 216/215 Жмеринка – Киев
№ 210/209 Хмельницкий – Киев
№ 204/203 Львов – Днепр
№ 781/782/774 Черкассы - Киев – Шостка
№ 797/798 Харьков – Запорожье.
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