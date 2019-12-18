Созданный Минздравом Набсовет Одесского медуниверситета незаконный, а его глава Болдин давит на вуз, - СМИ

Наблюдательный совет Одесского национально медуниверситета мог быть создан во времена прошлого руководства Министерства здравоохранения лишь для того, чтобы адвокат Максим Болдин и экс-нардеп от БПП Давид Макарьян получили официальный статус. Об этом пишет издание КП в Украине.

Отмечается, что Набсовет вуза был создан указом Минздрава №2380 от 21 декабря 2018 года и в его состав вошли указанные лица. При этому ранее, еще в феврале 2017 года, ОНМедУ уже избрал наблюдательный совет со сроком полномочий до 2022 года. Таким образом, университет получил сразу два аналогичных органа, при этом цель создания более позднего была непонятна.

Как пишет издание, набсовет Минздрава не может считаться легитимным, поскольку был создан якобы в нарушение законодательства в сфере высшего образования и статута ОНМедУ: эти документы относят формирование органа к компетенции высшего учебного учреждения.

Кроме того, как утверждает КП в Украине, руководство министерства ввело в созданный им орган людей, которые не имеют отношения ни к образованию, ни к медицине.

"Болдин не просто не имеет никакого отношения к медицине или медицинскому образованию, но и защищает интересы Дубининой (кандидатура Ульяны Супрун на пост и.о. ректора — ред.). Он не может входить в совет хотя бы на основании явного конфликта интересов", - говорится в материале.

Также подчеркивается, что Максим Болдин якобы пытается оказывать давление на университет, в частности, инициировал аудит его деятельности. Стоит напомнить, что он был адвокатом экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица и в 2010 году упоминался в СМИ по "делу Смоляра", когда чиновники горсовета вывели из коммунальной собственности 18 объектов недвижимости в центре города, включая Центральный дворец бракосочетания на Ланжероновской.

Болдин ко всему прочему – защитник интересов Игоря Павловского, которого подозревают в причастности к убийству Екатерины Гандзюк. В мае 2019 года адвокат добился выхода своего подзащитного из СИЗО. В инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк" обвинили Болдина в срыве судебного процесса и попытках ввести суд в заблуждение. Он также был один из пяти кандидатов на пост главы Одесской ОГА и участвовал в конкурсе в Совет общественного контроля при ГБР. Тогда Болдин оказался в центре скандала вокруг фальсификации результатов онлайн-голосования.



