"Юбилей на грани уголовного кодекса": опубликован список гостей Луценко на гуляньи по случаю его 55-летия

На праздновании 55-летнего юбилея экс-генпрокурора Юрия Луценко отметились его бывшие подчиненные из прокуратуры и ряд политических деятелей, в том числе фигуранты уголовных производств и герои антикоррупционных журналистских расследований. Об этом передает журналистский проект "Схемы" опубликовав свое расследование на Facebook,

Празднование происходил 14 мая в ресторане Vino e Cucina, который принадлежит Михаилу Бейлин, столичном бизнесмену, в прошлом - советнику главы Администрации президента Бориса Ложкина, ныне - фигуранту уголовного дела НАБУ/САП. Бейлина подозревают в причастности к коррупционной схемы на ПАО "Укрзализныця", которой был нанесен ущерб на 20 миллионов гривен.

Также журналисты опубликовали список известных персон, которые выходили из припаркованных у ресторана Vino e Cucina автомобилей, в часы празднования:

Пятый президент Украины Петр Порошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко.

Бизнесмен Игорь Суркис и его брат, ныне депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис. Оба фигуранта расследования НАБУ о хищениях в сфере государственной энергетики.

Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" и политтехнолог Порошенко Игорь Гринев.

Бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей. Именно УГО обеспечивало охрану свадьбы старшего сына Луценко 2017 году, когда его сотрудники совершили нападение на съемочную группу "Схем".

Экс-депутат и политтехнолог Виктор Уколов.

Бывший депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерев.

Действующий депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Действующий внефракционный парламентарий Андрей Деркач. Выпускник Высшей школы КГБ в России. Недавно Деркач встретился с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани - во время его визита в Украину.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юрий Луценко сыграл неоднозначную, но значительную роль в скандале между Украиной и США.