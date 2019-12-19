Протестующие на Крещатике озвучили условия прекращения акций

В Киеве, на Крещатике продолжается акция против земельных законопроектов. Протестующие не планируют стоять там сегодня ночью, однако митинги еще обещают продолжить. Об этом с места события информирует корреспондент издание "Комментарии".

Так, протестующие собираются объявить о своей позиции с Крещатика во время прямого включения центральных телеканалов, которые сейчас находятся на месте событий. Таким образом участники акции хотят обратиться к представителям власти страны. А также митингующие ждут, что к ним выйдет президент Украины Владимир Зеленский или премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам участников протеста, если они так и не дождутся представителей правительства, то акции станут повседневным действием. Поэтому противники открытия рынка земли планируют и дальше стоять и перекрывать дороги. Напомним, один из месседжей, который озвучивают протестующие, - не принимать закон о внедрении рынка земли, пока в Украине продолжается война.

Сейчас на Крещатике находятся около двадцати представителей полиции. Некоторые участники постепенно расходятся, однако остается еще немало людей – ждут прямое включение.

Ранее портал "Комментарии" писал, что митинги в Киеве против внедрения земельных законов продолжаются: протестующие перекрыли Крещатик. В центре столицы возникла пробка.

