Протестующие на Крещатике озвучили условия прекращения акций

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В Киеве, на Крещатике продолжается акция против
земельных законопроектов. Протестующие не планируют стоять там сегодня
ночью, однако митинги еще обещают продолжить. Об этом с места события информирует корреспондент
издание "Комментарии".
Так, протестующие собираются объявить о
своей позиции с Крещатика во время прямого включения центральных телеканалов, которые
сейчас находятся на месте событий. Таким образом участники акции хотят
обратиться к представителям власти страны. А также митингующие ждут, что
к ним выйдет президент Украины Владимир Зеленский или премьер-министр
Алексей Гончарук.
По словам участников протеста, если они так и не
дождутся представителей правительства, то акции станут повседневным действием. Поэтому
противники открытия рынка земли планируют и дальше стоять и перекрывать
дороги. Напомним, один из месседжей, который озвучивают протестующие, - не принимать закон
о внедрении рынка земли, пока в Украине продолжается война.
Сейчас на Крещатике находятся около двадцати
представителей полиции. Некоторые участники постепенно расходятся, однако остается
еще немало людей – ждут прямое включение.
Ранее портал "Комментарии" писал, что митинги в Киеве против внедрения
земельных законов продолжаются: протестующие перекрыли Крещатик. В центре столицы возникла пробка.
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