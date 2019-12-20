«Отмыл» почти 3 млн евро: на экс-нардепа Мартыненко подали в суд в Швейцарии

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Народного депутата Украины
III—VIII созывов Николая Мартыненко обвинили в отмывании денег при отягчающих
обстоятельствах. Обвинительный акт против Николая Мартыненко и еще одного
гражданина Украины подала в Федеральный уголовный суд Генеральная прокуратура
Швейцарии, сообщается на сайте ведомства.
Так, преступная группировка
обвиняется в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему.
Так, Мартыненко препятствовал конфискации незаконно полученных активов на эту сумму,
используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для
осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом. Следствие
предполагает, что комиссионные платежи были незаконно произведены чешской компанией
Skoda JS - чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций. Так, фирма
выплатила комиссию на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной
компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку
комплектующих для НАЭК "Энергоатом" - государственного оператора атомных
электростанций в Украине. Отметим, что дело расследуют совместно с
правоохранителями из Чехии и Украины.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что в Германии задержали бывшего нардепа Онищенко.
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