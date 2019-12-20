«Отмыл» почти 3 млн евро: на экс-нардепа Мартыненко подали в суд в Швейцарии

Народного депутата Украины III—VIII созывов Николая Мартыненко обвинили в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Обвинительный акт против Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины подала в Федеральный уголовный суд Генеральная прокуратура Швейцарии, сообщается на сайте ведомства.

Так, преступная группировка обвиняется в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Так, Мартыненко препятствовал конфискации незаконно полученных активов на эту сумму, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом. Следствие предполагает, что комиссионные платежи были незаконно произведены чешской компанией Skoda JS - чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций. Так, фирма выплатила комиссию на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом" - государственного оператора атомных электростанций в Украине. Отметим, что дело расследуют совместно с правоохранителями из Чехии и Украины.

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