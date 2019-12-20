Журналист Стукало требовал у онкобольной пенсионерки 2000 долларов, - СМИ

Бывший сотрудник Студии Савика Шустера и телеканала ZIK журналист Алексей Стукало якобы производил незаконные действия с землей в селе Бузовая под Киевом. Об этом сообщает издание "Вести", ссылаясь на группу села в Facebook "Бузовая Сегодня".

В материале со слов пострадавшей, онкобольной пенсионерки Елены Кравчук говорится, что Стукало якобы обратился к ней с предложением купить земельный участок в Бузовой.

"Поскольку он не был приватизирован, стороны договорились о более низкой цене. Покупатель внес задаток в размере 1000 долларов, а также взял на себя обязательства подвести к участку электроэнергию", - сказано в статье.

Однако после этого Стукало якобы потребовал, чтобы пенсионерка занялась не только приватизацией, но и подведением коммуникацией. При этом женщина утверждает, что он преследовал ее и требовал ускорить процесс.

"В итоге Елена Кравчук за свой счет приватизировала участок и договорилась об электрификации. При этом покупатель по неизвестным причинам отказался выкупать участок и, угрожая судами, потребовал вернуть задаток, причем в двойном размере, мотивируя это тем, что больная женщина пользовалась его деньгами какое-то время. Пенсионерка была вынуждена просить у родственников защиты от Стукало и при них возвращать деньги", - пишут "Вести".





Местные жители говорят: Стукало мог проворачивать подобные сделки и раньше. Журналист работал в редакции Гордона, впоследствии перешел на телеканал ZIK, сейчас работает гостевым редактором на телеканале ATR. По данным государственного реестра прав на недвижимое имущество, в его собственности почти 14 га земли. В частности, речь идет о шести земельных участках в городе Корюковка Черниговской области площадью 2,45 га, 3,28 га, 1,22 га, 1,26 га, 3,47 га и 1,85 га. Часть имущества журналиста оформлена на жену Ларису.





"На своей Facebook-странице она активно продает искусственные елки. Однако согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, никакой бизнес на Ларису Стукало не зарегистрирован, следовательно никаких налогов с такой деятельности ни общество, ни государство не получают", - говорится в статье.

Основным заработком ее мужа Алексея являются доходы от аренды земли ООО "Китайско-украинская аграрная компания "Фанда". Журналист является противником рынка земли, который бы позволил реальным владельцам участков получать за них рыночную цену. Сейчас стоимость земли, которая фактически находится в собственности Стукало, составляет более миллиона гривен.







