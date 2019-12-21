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На Житомирщине прокуратура и силовики «накрыли» десятки игровых залов за день

Прокуратура Житомирской области скоординировала работу силовых структур во исполнение решения Кабинета министров о закрытии всех игровых заведений

сегодня, 12:31
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Прокурор Житомирской области Олег Василив собрал совещание, на котором присутствовали руководители областных управлений Национальной полиции, Службы безопасности, Государственной фискальной службы и  Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции. 

По результатам совещания в течение 20 декабря в Житомире, Коростене, Бердичеве, Новоград-Волынском, Малине было проведено свыше 10 обысков, начато 7 уголовных производств, фактически прекращено функционирование 7 игровых залов, а на более чем 15 залах были демонтированы вывески. Во время обысков изъято 108 единиц компьютерного и другого оборудования, которое использовалось для незаконной деятельности.

Кроме того, под процессуальным руководством прокуроров Житомирской областной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по организованной преступной группе, которая занималась незаконным игорным бизнесом. Во время расследования было установлено, что в начале 2017 года житель Киева на территории Житомирской области создал совместно с тремя местными жителями ОПГ и возглавил ее. С февраля 2018 г. по январь 2019 г. группа обеспечивала систематическое функционирование двух игорных заведений в городах Ананьев и Чуднов. Злоумышленник вложил незаконные средства в покупку квартиры в Киеве и автомобиля  BMW X5.

В рамках расследования было изъято более 30 единиц компьютерной техники и другое оборудование, наложен арест на квартиру и автомобиль.

Организатору и другим участникам ОПГ сообщено о подозрении по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом), ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Сейчас подозреваемые знакомятся с материалами производства. Вскоре обвинительный акт будет направлен в суд. 

Работа в направлении борьбы с нелегальным игорным бизнесом продолжается и находится на постоянном контроле руководства прокуратуры Житомирской области.

Отметим: санкцией ч.1 ст.203-2 УК Украины предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан; санкцией ч. 1 ст. 209 УК Украины предусмотрено наказание в виде заключения на срок до 3 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 2 лет.

Источник: http://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/136389-prokuraturoyu-zhitomirschini-skoordinovano-dyalnst-pravoohoroncv-z-lkvdacyi-nezakonnih-gralnih-zakladv.html
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