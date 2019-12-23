Пассажирка пыталась открыть двери самолета, чтобы убить всех: на подмогу вылетели истребители

Сегодня состоялся суд над британкой, которая устроила пьяный дебош на борту самолета Airbus 321, летевшего из Лондона в Турцию. 26-летняя британка напала на бортпроводников и пыталась открыть двери воздушного судна, из-за чего в небо подняли два истребителя. Об инциденте сообщает издание The Sun.

Так, согласно информации британских СМИ, Хлоя Хейнс находилась на борту самолета вместе со своей бабушкой, которая передвигается на инвалидной коляске. По результатам экспертиз, девушка была в состоянии алкогольного опьянения, и, в результате, устроила истерику. Спустя 45 минут полета Хлоя решила открыть аварийный выход со словами, мол, убьет всех пассажиров. Усмирить разбушевавшуюся девушку пытались все бортпроводники, которые хоть и пострадали из-за агрессии девушки, но все же смогли ее задержать. Из-за нападения и угрозы безопасности воздушного судна Хлою уложили в проходе самолета, пока тот не приземлился в Лондоне – воздушное судно пришлось развернуть обратно и совершить посадку.

А пока стюарты разбирались с агрессивной пассажиркой в небе, на перехват аэробуса подняли два истребителя.

Во время сегодняшнего заседания Хлоя Хейнс признала свою вину, однако категорически опровергла, что она была пьяна. Из-за выходки в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты медэкспертиз, девушка должна выплатить авиакомпании компенсацию – около 100 000 долларов. Приговор Хлое вынесут в январе 2020-го, а пока ее отпустили под залог и обязали участвовать в программе анонимных алкоголиков.