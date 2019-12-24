Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу СБУ, - СМИ

У границы с Венгрией на Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу СБУ

сегодня, 00:37
Автор:

• Ольга Чародий

Группу оперативников СБУ, в которую входили четыре офицера, обнаружили застреленными со следами пыток в Закарпатье недалеко от границы с Венгрией. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источник в СБУ.

"По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, группа из трех офицеров киевского главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией. Однако оперативники попали в засаду и их  убили.

По информации источников "Страны" в СБУ, спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, какие люди наиболее склонны к наркотической зависимости.


Источник: https://strana.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...