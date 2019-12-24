В Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу СБУ, - СМИ

Группу оперативников СБУ, в которую входили четыре офицера, обнаружили застреленными со следами пыток в Закарпатье недалеко от границы с Венгрией. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источник в СБУ.

"По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, группа из трех офицеров киевского главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией. Однако оперативники попали в засаду и их убили.

По информации источников "Страны" в СБУ, спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову.

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