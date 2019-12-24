В Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу СБУ, - СМИ

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Группу оперативников СБУ, в которую входили четыре офицера,
обнаружили застреленными со следами пыток в Закарпатье недалеко от границы с
Венгрией. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источник в СБУ.
"По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо
сотрудников СБУ", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, группа из трех офицеров киевского главка и
прикомандированного к ним сотрудника районного управления выполняла задание по
документации трафика контрабанды через так называемый "частный
участок" границы Украины с Венгрией и Румынией. Однако оперативники попали
в засаду и их убили.
По информации источников "Страны" в СБУ, спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову.
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