В Киеве застрелили бизнесмена Бахвалова

В Гидропарке на парковке возле кафе "Очеретяний кіт" был застрелен за рулем автомобиля бизнесмен Бахвалов, пишет издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники.

Нападавший сделал около 11 выстрелов по автомобилю. В это время на заднем сидении авто находились предприниматель и девушка.

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он умер. Его девушка не пострадала.



Автомобиль убийцы Volkswagen Passat был обнаружен сожженным на одной из улиц Днепровского района. На месте происшествия правоохранители изъяли пистолет "Форт 12Р" и гильзы, которые направили на экспертизу.

Как сообщало издание "Комментарии", 26 ноября этого года мужчина сел в авто в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После этого он перестал выходить на связь со знакомыми и они начали поиски. Позже его тело с огнестрельными ранениями правоохранители обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области.