Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Киеве застрелили бизнесмена Бахвалова

Бизнесмен Бахвалов был убит на парковке возле кафе

сегодня, 10:28
Автор:

• Наталья Шевченко

В Гидропарке на парковке возле кафе "Очеретяний кіт" был застрелен за рулем автомобиля бизнесмен Бахвалов, пишет издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники. 

Нападавший сделал около 11 выстрелов по автомобилю. В это время на заднем сидении авто находились предприниматель и девушка.

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он умер. Его девушка не пострадала.

Автомобиль убийцы Volkswagen Passat был обнаружен сожженным на одной из улиц Днепровского района. На месте происшествия правоохранители изъяли пистолет "Форт 12Р" и гильзы, которые направили на экспертизу. 

Как сообщало издание "Комментарии", 26 ноября этого года мужчина сел в авто в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После этого он перестал выходить на связь со знакомыми и они начали поиски. Позже его тело с огнестрельными ранениями правоохранители обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/news/3167017/zastrelennym_v_gidroparke_okazalsya_kievskiyi_predprinimatel_bahvalov
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...