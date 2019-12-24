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В Индонезии пассажирский автобус слетел в ущелье: более 20 погибших

Медики констатировали смерть 24 человек, еще 16 получили тяжелейшие травмы

сегодня, 12:05
Автор:

• Елена Волкова

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Индонезии произошла авария с участием пассажирского автобуса, в которой погибло, как минимум, 24 человека. О ДТП сообщают  в Национальном комитете по безопасности Индонезии.

Согласно последней информации правоохранителей, автобус, в котором находилось 40 человек, по неустановленным пока причинам сорвался в ущелье в районе провинции Южная Суматра. Медики констатировали смерть 24 человек, еще 16 получили тяжелейшие травмы. За их жизнь борются медики, которые не исключают, что количество жертв может увеличиться. Тем временем на месте происшествия работают эксперты.