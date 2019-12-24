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На Закарпатье медведи не впадают в спячку: зоологи обеспокоены

В реабилитационном центре при Национальном природном парке «Синевир» уснуло только трое медведей

сегодня, 14:11
Автор:

• Таисия Ерохина

На Закарпатье медведи не могут впасть в спячку из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщили в Национальном природном парке "Синевир".

Так, в центре реабилитации бурых медведей, расположенном на территории парка, залегли в спячку только трое косолапых из 36. Заснуть медведи Беня, Дюри и Потапыч смогли в начале декабря, когда около недели держалась достаточно низкая температура и зима была похожа на зиму. Нынешние же погодные условия не позволяют вызвать состояния анабиоза (зимний сон, - ред.) у медведей.

Стоит отметить, что в этом центре обитают косолапые, живущие до этого в неволе, и раньше также не всегда впадающие в спячку. Но сотрудники центра обеспокоены бодрствованием животных, поскольку зимний сон является показателем того, что животное восстанавливает природные инстинкты и успешно проходит психологическую и физическую реабилитацию.

Специалисты подчеркивают, что продолжительность сна также зависит от температурных отметок. Так, в морозные зимы медведи спят до весны, но из-за потепления они часто выбирались из берлог раньше.

Ранее "Комментарии" писали, как долго продлится "осенний" декабрь и на сколько в Украине затянется теплая зима.

Источник: https://www.facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir/posts/2312873302147136
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