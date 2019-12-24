На Закарпатье медведи не впадают в спячку: зоологи обеспокоены

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На Закарпатье медведи не
могут впасть в спячку из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщили в Национальном
природном парке "Синевир".
Так, в центре реабилитации
бурых медведей, расположенном на территории парка, залегли в спячку только трое
косолапых из 36. Заснуть медведи Беня, Дюри и Потапыч смогли в начале декабря,
когда около недели держалась достаточно низкая температура и зима была похожа
на зиму. Нынешние же погодные условия не позволяют вызвать состояния анабиоза (зимний
сон, - ред.) у медведей.
Стоит отметить, что в этом
центре обитают косолапые, живущие до этого в неволе, и раньше также не всегда
впадающие в спячку. Но сотрудники центра обеспокоены бодрствованием животных,
поскольку зимний сон является показателем того, что животное восстанавливает природные
инстинкты и успешно проходит психологическую и физическую реабилитацию.
Специалисты подчеркивают,
что продолжительность сна также зависит от температурных отметок. Так, в морозные
зимы медведи спят до весны, но из-за потепления они часто выбирались из берлог раньше.
Ранее "Комментарии" писали,
как долго продлится "осенний" декабрь и на сколько в Украине затянется
теплая зима.
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