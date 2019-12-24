"День рождения Степана Бандеры или ЛГБТ-марш": в Ровно депутаты оказались перед непростым выбором

Депутаты Ровненского городского совета на сегодняшней сессии забраковали проведение "марша равенства", инициированного ЛГБТ-общественностью на 1 января 2020 года. Об этом передает издание УНИАН.

Так, согласно источнику, избранники громады руководствовались принципами того, что подобные мероприятия представляют угрозу института семьи, включают в себя элементы сексуального или эротического характера.

Спор при принятии решения вызвал вопрос о том, кто будет контролировать его выполнение и принимать меры в случае выявления нарушений. Голосовавшие сошлись на том, что эти функции будет выполнять юридический отдел горисполкома и именно он будет подавать в суд иски о привлечении нарушителей к ответственности. За принятие решения проголосовали 36 присутствующих в зале депутатов, воздержались двое, против него не голосовал никто.

Отмечается, что 1 января в Ровно запланирован еще один традиционный и ежегодный марш представителей праворадикальных организаций, которые чествуют дату рождения известного организатора украинского освободительного движения Степана Бандеры. Одновременное прохождение двух мероприятий может вызвать общественные беспорядки, так как сторонники правых националистических идей крайне негативно воспринимают либеральные ценности.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в этом году в нью-йоркском марше ЛГБТ впервые приняли участие украинцы, шедшие отдельной колонной.