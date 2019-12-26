Пожар в одесском колледже: погибшим оказался директор института НАН Украины

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Эксперты идентифицировали все тела погибших в результате
масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного
бизнеса, который произошел 4 декабря. Среди погибших опознали директора института морской биологии Национальной академии наук Украины Бориса Александрова.
Об этом сообщается на сайте института.
Ученый был доктором биологических наук, профессором, членом-корреспондентом НАН
Украины, заслуженным деятелем науки и техники Украины, лауреатом государственной премии
Украины. Погиб на 62-м году жизни. В институте он работал с 1980 года: прошел
путь от инженера-гидробиолога до директора института. На счету Александрова
более 200 монографий и статей.
Сообщается, что
Александров во время пожара потерял сознание от едкого дыма, а вместе с ним
погибла его верная помощница – кандидат биологических наук Галина Иванович.
Женщине было 65 лет, в институте работала с 1985 года.
Церемония прощания с погибшими состоится в
пятницу, 27 декабря, с 10:00 до 12:00 в вестибюле биологического факультета
Одесского национального университета имени Ильи Мечникова.
Ранее "Комментарии" писали, что одесская власть
отчиталась о суммах компенсации, которые будут выделены пострадавшим от пожара в
колледже.
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