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Пожар в одесском колледже: погибшим оказался директор института НАН Украины

Вместе с директором института морской биологии НАН Украины погибла еще и сотрудница учреждения

сегодня, 09:04
Автор:

• Таисия Ерохина

Эксперты идентифицировали все тела погибших в результате масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря. Среди погибших опознали директора института морской биологии Национальной академии наук Украины Бориса Александрова. Об этом сообщается на сайте института.

Ученый был доктором биологических наук, профессором, членом-корреспондентом НАН Украины, заслуженным деятелем науки и техники Украины, лауреатом государственной премии Украины. Погиб на 62-м году жизни. В институте он работал с 1980 года: прошел путь от инженера-гидробиолога до директора института. На счету Александрова более 200 монографий и статей.

Сообщается, что Александров во время пожара потерял сознание от едкого дыма, а вместе с ним погибла его верная помощница – кандидат биологических наук Галина Иванович. Женщине было 65 лет, в институте работала с 1985 года.

Церемония прощания с погибшими состоится в пятницу, 27 декабря, с 10:00 до 12:00 в вестибюле биологического факультета Одесского национального университета имени Ильи Мечникова.

Ранее "Комментарии" писали, что одесская власть отчиталась о суммах компенсации, которые будут выделены пострадавшим от пожара в колледже.

Источник: http://imb.odessa.ua/?id=20
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