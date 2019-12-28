В Харькове неизвестные подожгли ХОГА

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В центре Харькова горят входные дери в здание Харьковской
областной государственной администрации.
Видео с пожаром появилось в телеграм-канале "1654".
На видео видно, что горит одна из входных дверей в здание. "Вроде кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. Воспламенение 2х2кв.м потушили до прибытия пожарных", - написали очевидцы.
Возгорание пытаются тушить ногами и подручными средствами случайные прохожие.
Директор Департамента гражданской защиты Харьковской
облгосадминистрации Павел Пономаренко сообщил Суспільному, что неизвестный
облил дверь горючим веществом и поджег. Мужчину задержали сотрудники полиции. Огонь
потушила охрана.
Как сообщало издание "Комментарии", 4 декабря в Одессе в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате которого пострадали 29 человек. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон. По информации полиции, пожар мог случиться из-за поломанного удлинителя. Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр на своей странице в Facebook обнародовал список тех, кто пострадал во время пожара.
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