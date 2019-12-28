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В Харькове неизвестные подожгли ХОГА

Возгорание в ХОГА пытаются тушить ногами и подручными средствами прохожие

сегодня, 00:48
Автор:

• Ольга Чародий

В центре Харькова горят входные дери в здание Харьковской областной государственной администрации.

Видео с пожаром появилось в телеграм-канале "1654".

На видео видно, что горит одна из входных дверей в здание. "Вроде кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. Воспламенение 2х2кв.м потушили до прибытия пожарных", - написали очевидцы.

Возгорание пытаются тушить ногами и подручными средствами случайные прохожие.

Директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Павел Пономаренко сообщил Суспільному, что неизвестный облил дверь горючим веществом и поджег. Мужчину задержали сотрудники полиции. Огонь потушила охрана.

Как сообщало издание "Комментарии", 4 декабря в Одессе в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса  произошел пожар, в результате которого пострадали 29 человек. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон. По информации полиции, пожар   мог случиться из-за поломанного удлинителя.  Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр на своей странице в Facebook обнародовал список тех, кто пострадал во время пожара.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1470281566464690
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