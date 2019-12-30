Главный полицейский Львовщины требует дань с местных бизнесменов, - СМИ

По словам предпринимателей, к ним якобы начали приезжать "посланцы" от Виконского с требованием ежемесячно платить "дань" и передать часть бизнеса, пишут журналисты издания "Вголос".



Бизнесмены утверждают, что правоохранители заранее фабрикуют уголовные дела и якобы угрожают тюремным заключением в случае отказа давать "откат".



По данным журналистов, которые ссылаются на информацию бизнесменов, в вымогательстве участвуют якобы не только полицейские Львовской области, но и сотрудники Ивано-Франковского и Хмельницкого областных главков полиции. У Виконского, как утверждают журналисты, хорошие связи с руководством полиции соседних регионов.



Бизнесмены уверены, что Виконский скоро будет отправлен в отставку. Именно поэтому, по их словам, он пытается "вернуть" деньги, которые якобы были заплачены за назначение на должность.



"Отставки Виконского уже несколько месяцев добивается общественность Львовщины и депутаты Львовского областного совета", – отмечают журналисты.