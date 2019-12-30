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Главный полицейский Львовщины требует дань с местных бизнесменов, - СМИ

Бизнесмены Львовской области обвинили главу ГУ Национальной полиции во Львовской области Василия Виконского, который ранее служил в спецподразделении «Беркут», в рэкете

сегодня, 14:37
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По словам предпринимателей, к ним якобы начали приезжать "посланцы" от Виконского с требованием ежемесячно платить "дань" и передать часть бизнеса, пишут журналисты издания "Вголос".

Бизнесмены утверждают, что правоохранители заранее фабрикуют уголовные дела и якобы угрожают тюремным заключением в случае отказа давать "откат".

По данным журналистов, которые ссылаются на информацию бизнесменов, в вымогательстве участвуют якобы не только полицейские Львовской области, но и сотрудники Ивано-Франковского и Хмельницкого областных главков полиции. У Виконского, как утверждают журналисты, хорошие связи с руководством полиции соседних регионов.

Бизнесмены уверены, что Виконский скоро будет отправлен в отставку. Именно поэтому, по их словам, он пытается "вернуть" деньги, которые якобы были заплачены за назначение на должность. 

"Отставки Виконского уже несколько месяцев добивается общественность Львовщины и депутаты Львовского областного совета", – отмечают журналисты.

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Источник: https://112.ua/politika/glavu-policii-lvovskoy-oblasti-vikonskogo-v-rekete-smi-520409.html
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