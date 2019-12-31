У берегов Камеруна пираты напали на танкер, на борту был украинец

У берегов Камеруна пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа. Среди них был гражданин Украины, пять греков и два филиппинца, пишет Maritime Bulletin.

Сообщается, что нападение произошло в тот момент, когда судно стояло на якоре в двух морских милях от порта Лимбох.

Танкер шел под флагом Греции, также отмечается, что в результате нападения один человек был ранен.

В данный момент ситуация находится под контролем МИД Греции.

Также стало известно, что сегодня пираты совершили нападение на еще два корабля возле Камеруна, также две атаки были отражены нигерийскими вооруженными группами безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", пираты совершили у берегов Нигерии нападение на шедшее под флагом Кюрасао голландское судно и взяли в заложники капитана и главного инженера.







