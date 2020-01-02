Отголоски новогодней ночи: из-за пиротехники и петард пострадали сотни человек

В Италии празднование Нового года омрачили несчастные случаи из-за использования пиротехники. Как передают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, всего в этой стране пострадало 204 человека и один погиб, что стало самыми тяжелыми потерями в новогоднюю ночь за последние годы.

Согласно информации правоохранителей, более двух сотен человек пострадали из-за петард: многие лишились пальцев, а также получили различные травмы рук и глаз. Кроме того, 11 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Трагический случай, в результате которого погиб мужчина, случился в Марке. В этой области произошел пожар, виной которому – пиротехника. Мужчина хотел потушить пламя своими силами и пытался спуститься с обрыва к эпицентру возгорания. К несчастью, он сорвался в пропасть, и спасти его медикам не удалось.

Как ранее сообщали "Комментарии", 20 ноября в компании фейерверков в коммуне Барчеллона-Поццо-ди-Готто в Италии прогремел взрыв. Тела пяти погибших из-под обломков достали спасатели. Еще двое сотрудников фабрики получили серьезные ранения. В частности - сын собственника фабрики, который пытался спасти свою 71-летнюю мать., которая также погибла.

Следователи предполагают, что на фабрике произошло сразу два взрыва. Отмечается, что в момент ЧП на заводе проходили сварочные работы. И, вероятно, из-за невнимательности рабочих возникли искры, которые спровоцировали возгорание помещения, где хранились фейерверки.