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На Донбассе доброволец Гудвин покончил жизнью самоубийством

Доброволец свел счеты с жизнь после Нового года

сегодня, 10:29
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинский военный Юрий Сергеев с позывной "Гудвин" покончил с собой. Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

 По его словам, самоубийство случилось в районе Золотого в Луганской области.  Кроме того, о смерти военного на своей странице в Facebook написала жена погибшего Лилия Сергеева-Старостина.

"Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер", - сообщила она.

Как сообщало издание "Комментарии", с начала проведения ООС (апрель 2014 года) безвозвратные потери не от боевых действий составили около 3000 военнослужащих (боевые потери составили примерно 2500 человек). При этом уровень смертности, не связанный с огнем противника оставался в течение всего этого периода примерно на одном уровне и лишь в 2017 году в Минобороны заявили об уменьшении количества небоевых потерь в пять раз. Несмотря на это, суициды среди военнослужащих наряду с гибелью от болезней, были и остаются главной причиной потерь вне поля боя.

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Источник: https://comments.ua/
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