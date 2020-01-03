Под Одессой жители села обнаружили на свалке матрас с деньгами

Жители села Шевченково в Килийском районе на свалке обнаружили матрас, в котором оказалась большая сумма наличных денег. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

По его словам, найденные деньги были переданы настоятелем местного храма – отцом Василием на хранение в исполком Килийского городского совета.

Павел Бойченко рассказал, что после находки сразу несколько жителей начали доказывать, что средства принадлежат именно им, однако доказать данный факт они не смогли, поэтому деньги были переданы на хранение.

Согласно законодательству, если в течении 6 месяцев не будет установлен их настоящий владелец, то право распоряжаться ими будет передано тому, то их обнаружил.

О том, какая сумма была найдена – не уточняется, а известно , что находка была в гривнах.

Как сообщало издание "Комментарии", в США полиция обнаружила в каркасе кровати в массачусетской квартире $20 млн. наличными. Обыск проводили в рамках расследования дела об отмывании денег.