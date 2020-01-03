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Фотофакт: под Николаевом на ходу загорелся пассажирский поезд «Харьков – Херсон»

В прошлом году в этом регионе уже происходило подобное ЧП

сегодня, 11:05
Автор:

• Елена Волкова

Вчера, 2 января, в Николаевской области  на железной дороге произошло ЧП. Как рассказали в региональном управлении ГСЧС, в 11:36 им поступило сообщение, что близ станции Любино (Снигиревский район) горит тепловоз пассажирского состава сообщением "Харьков – Херсон".

На месте спасатели выяснили, что до их прибытия машинист вместе с помощником и проводниками пытались потушить пламя своими силами, но их попытки оказались тщетными. В результате, тепловоз отцепили и отогнали на безопасное расстояние от вагонов с пассажирами.

По словам спасателей, площадь возгорания составила около 10 "квадратов", а потушить пожар полностью удалось спустя час. По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания высоковольтной камеры секции "Б".