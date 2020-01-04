Резонансное убийство в Каховке: местные жители зажгли шины

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В Каховке жители забросали местное отделение полиции дымовыми шашками и подожгли несколько автомобильных шин. Таким образом общественность отреагировала на расследование убийства, которое произошло в населенном пункте 1 января.
Убийство каховчанина привело к народным возмущениям — как сообщают СМИ региона, человек, который выпустил по своему оппоненту 15 пуль, находился в компании сотрудника полиции.
В отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, он отстранен от исполнения служебных обязанностей и проходит освидетельствование на полиграфе. ГБР начало уголовное производство по статье 365 ("Превышение власти") КК Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее на территории завода компании "Каховка Протеин-Агро" в Новой Каховке Херсонской области ночью произошла стрельба.
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