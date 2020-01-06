Во Львове покончил с собой ветеран АТО

В субботу, 4 января, покончил с собой ветеран АТО Николай Муравский (позывной "Цыбуля"). Сиротами остались двое детей. Об этом сообщают его товарищи в социальной сети в "Фейсбуке".

Ветеран АТО родился на Тернопольщине, позже жил и учился во Львове. Так вспоминают своего побратима товарищи.

"Наш собрат отдал Богу душу ... Вечная память, соболезнования родным. Предварительная версия самоубийство. Что было на самом деле и при каких обстоятельствах погиб Николай, установит следствие", - говорится в сообщении на странице 8-го батальона УДА "Аратта" в Facebook.

По словам народного депутата Ярослава Юрчишина, у мужчины не выдержала психика.

"Погиб в мирное время, не выдержала психика", - рассказал в Facebook нардеп.

Также он уточнил, что Николай Муравский был активным пластуном четыре года.. Также Муравский был активным участником Евромайдана. С началом военных действий на Донбассе занимался волонтерской деятельностью в зоне АТО, а в 2017 году поступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии "Аратта". Осенью 2019 вернулся из зоны ООС. У мужчины осталась жена и двое детей.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее на территории завода компании "Каховка Протеин-Агро" в Новой Каховке Херсонской области ночью произошла стрельба.