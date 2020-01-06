Во Львове покончил с собой ветеран АТО

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В субботу, 4 января, покончил с собой ветеран АТО Николай
Муравский (позывной "Цыбуля"). Сиротами остались двое детей. Об этом
сообщают его товарищи в социальной сети в "Фейсбуке".
Ветеран АТО родился на Тернопольщине, позже жил и учился во Львове. Так вспоминают своего
побратима товарищи.
"Наш собрат отдал Богу душу ... Вечная память,
соболезнования родным. Предварительная версия самоубийство. Что было на самом
деле и при каких обстоятельствах погиб Николай, установит следствие", -
говорится в сообщении на странице 8-го батальона УДА "Аратта" в Facebook.
По словам народного
депутата Ярослава Юрчишина, у мужчины
не выдержала психика.
"Погиб в мирное время, не выдержала психика", - рассказал
в Facebook нардеп.
Также он уточнил, что Николай Муравский был активным
пластуном четыре года.. Также Муравский был активным участником Евромайдана. С
началом военных действий на Донбассе занимался волонтерской деятельностью в
зоне АТО, а в 2017 году поступил в 8-й батальон Украинской добровольческой
армии "Аратта". Осенью 2019 вернулся из зоны ООС. У мужчины осталась
жена и двое детей.
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