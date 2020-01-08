В Украине после катастрофы самолета "МАУ" проверят весь гражданский флот, - Зеленский

Невзирая на выводы комиссии о причинах катастрофы в Иране, которая произошла сегодня с регулярным рейсом PS 752 "Тегеран – Киев", эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота. Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Владимир Зеленский, который прервал свой визит в Оман и срочно вылетел в Киев.

По словам главы государства, он уже поручил генпрокурору открыть уголовное производство в связи с трагедией в Тегеране. "Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, которые ответственны за гражданскую авиацию", - пишет Зеленский, уверяя, что они отработают все возможные версии.

Как ранее писали "Комментарии", в посольстве Украины в Иране опровергли версию того, что причиной трагедии в Иране с был теракт или ракета. По предварительным данным, самолет компании "МАУ" разбился из-за аварии в двигателе сразу после взлета воздушного судна около 4:30 по киевскому времени (в 6:00 – по местному). Все пассажиры и экипаж погибли.

Сейчас в посольстве выясняют, кто из 168 пассажиров не был на борту. Кроме того, уже подтверждено, что не выжили все 9 членов экипажа – украинцы. Среди пассажиров наших сограждан было двое.