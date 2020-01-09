В колонии Харькова заключенные пытались устроить бунт

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова
заключенные планировали дестабилизировать оперативную обстановку в учреждении,
в том числе с помощью криминалитета, который находился на воле. Об этом говорится на странице в Facebook Администрации
уголовно-исправительной службы.
По информации ведомства, в связи с этим в колонии был введен
режим особых условий.
Кроме того, был проведен обыск, в результате которого обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе три мобильных телефона.
Как
сообщало издание "Комментарии", заключенные
Ольшанской исправительной колонии № 53, которая находится в Николаевской
области готовы массово вскрыть себе вены в знак протеста против ввода спецназа.
Об этом сообщили сами осужденные.
По
их словам, администрация колонии решила ввести на территорию
учреждения спецназа для "зачистки" и проведения массовых обысков —
"шмона".
Поводом
для репрессивных мер со стороны администрации стало убийство осужденного.
Погибший якобы был замечен в "стукачестве", что считается самым
страшным грехом среди заключенных.
Новости партнеров
Новости