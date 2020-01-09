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Главная / Украина / В колонии Харькова заключенные пытались устроить бунт
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В колонии Харькова заключенные пытались устроить бунт

Бунт удалось пресечь, также был проведен обыск

сегодня, 08:53
Автор:

• Наталья Шевченко

В Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова заключенные планировали дестабилизировать оперативную обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета, который находился на воле. Об этом говорится на странице в Facebook Администрации уголовно-исправительной службы.

По информации ведомства, в связи с этим в колонии был введен режим особых условий.

Кроме того, был проведен обыск, в результате которого обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе три мобильных телефона.

Как сообщало издание "Комментарии", заключенные Ольшанской исправительной колонии № 53, которая находится в Николаевской области готовы массово вскрыть себе вены в знак протеста против ввода спецназа. Об этом сообщили сами осужденные.

По их словам,  администрация колонии решила ввести на территорию учреждения спецназа для "зачистки" и проведения массовых обысков — "шмона".

Поводом для репрессивных мер со стороны администрации стало убийство осужденного. Погибший якобы был замечен в "стукачестве", что считается самым страшным грехом среди заключенных.

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Источник: https://comments.ua/
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