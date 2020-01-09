В Киеве задержали "вора в законе" по кличке "Камо Московский"

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Столичные правоохранители задержали 57-летнего гражданина
Российской Федерации, который незаконно пересек украинскую границу, сообщает
пресс-служба Нацполиции Киева.
По информации
правоохранителей, "Камо Московский" приехал в нашу страну, чтобы
избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе". Также
он планировал контроль над преступными группами в Украине.
"Вора в законе" на полгода поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Сейчас принимается решение о его принудительном выдворении из страны и запрете въезда в Украину сроком на 5 лет.
"Коронован" "Камо Московский" был в 1983 году в Тбилиси, он является уроженцем Грузии. В тюрьме он провел более 30 лет и освободился в прошлом году.
Как сообщали "Комментарии", в мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.
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