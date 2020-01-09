Самая популярная порноактриса решила найти себе парня

Популярная 23-летняя порнозвезда Лана Роудс ищет себе парня и хочет построить отношения с тем, с кем у нее пробежит искра, пишет The Hooksite.

Девушка отметила, что она достаточно хорошо зарабатывает, поэтому для нее станут важными факторами в выборе партнера внешность и чувство юмора, а профессия у него может быть любая.

Лана Роудс отметила, что хочет встретить такого человека, с которым она может быть сама собой, и кто полюбит ее как личность, а также кто хочет иметь хороший секс.

Девушка верит, что ее будущий парень не будет использовать ее популярность, а будет честным.

Как сообщало издание "Комментарии", актриса в школе занималась гимнастикой и черлидингом. После этого она работала официанткой и стриптизершей в Чикаго.

Напомним, ранее мы писали о том, что порноактриса Стефани Клиффорд прошла проверку на детекторе лжи, который подтвердил правдивость ее заявлений об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом.

Проверка была в 2011 году по заказу журнала Life & Style, и полиграф "с 99-процентной вероятностью" подтвердил ее слова.

Полиграфолог Рон Слэй, который проводил опрос Клиффорд, заявил, что может и готов дать показания на суде, если таковой случится.

Также порноактрисе были заданы вопросы о том, был ли у нее в июле 2006 года был секс она ответила утвердительно, и детектор лжи показал правдивость ее ответов.