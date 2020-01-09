Самая популярная порноактриса решила найти себе парня

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Популярная 23-летняя порнозвезда Лана Роудс ищет себе парня
и хочет построить отношения с тем, с кем у нее пробежит искра, пишет The
Hooksite.
Девушка отметила, что она достаточно хорошо зарабатывает, поэтому для нее станут важными факторами в выборе партнера внешность и чувство юмора, а профессия у него может быть любая.
Лана Роудс отметила, что хочет встретить такого человека, с которым она может быть сама собой, и кто полюбит ее как личность, а также кто хочет иметь хороший секс.
Девушка верит, что ее будущий парень не будет использовать
ее популярность, а будет честным.
Как сообщало издание "Комментарии", актриса в школе занималась гимнастикой и черлидингом. После этого она работала официанткой и стриптизершей в Чикаго.
Напомним,
ранее мы писали о том, что порноактриса Стефани Клиффорд прошла проверку на детекторе лжи, который подтвердил правдивость ее
заявлений об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом.
Проверка
была в 2011 году по заказу журнала Life & Style, и полиграф "с
99-процентной вероятностью" подтвердил ее слова.
Полиграфолог Рон Слэй, который проводил опрос Клиффорд, заявил, что может и
готов дать показания на суде, если таковой случится.
Также порноактрисе были заданы вопросы о том, был ли у нее в июле 2006 года был секс она ответила утвердительно, и детектор лжи показал правдивость ее ответов.
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