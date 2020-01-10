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Более сотни украинцев застряли в Италии из-за отмены рейсов

Авиакомпания Ernest Airlines отменила несколько рейсов и теперь украинцы не могут попасть домой, некоторые рейсы задерживаются

сегодня, 13:19
Автор:

• Наталья Шевченко

Авиакомпания Ernest Airlines отменила несколько рейсов, в результате чего в Италии застряли более сотни украинцев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook международный аэропорт Львова.

Отменены рейсы EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов, рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов.

Кроме того, переносится вылет рейса EG278 из Львова в Неаполь с 09:20 на 17:40, а обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30.

Кроме того, задерживается с вылетом из Львова до 23:20 рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо).

Как сообщало издание "Комментарии", в аэропорту Латвии 20 украинцев пропустили свой рейс из-за заминки в аэропорту. Двадцать человек рейса Рига - Киев авиакомпании WIzz Air не смогли попасть на рейс, который направлялся в Киев, и это произошло из-за того, что в час пик в рижском аэропорту работал только один пункт контроля из восьми.

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Источник: https://comments.ua/
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