Более сотни украинцев застряли в Италии из-за отмены рейсов

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Авиакомпания Ernest Airlines отменила несколько рейсов, в
результате чего в Италии застряли более сотни украинцев. Об этом сообщил на
своей странице в Facebook международный аэропорт Львова.
Отменены рейсы EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов, рейс EG223
Милан (Бергамо)-Львов.
Кроме того, переносится вылет рейса EG278 из Львова в
Неаполь с 09:20 на 17:40, а обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из
Неаполя до 20:30.
Кроме того, задерживается с вылетом из Львова до 23:20 рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо).
Как сообщало издание
"Комментарии", в аэропорту Латвии 20 украинцев пропустили свой рейс из-за заминки в аэропорту. Двадцать человек рейса Рига - Киев
авиакомпании WIzz Air не смогли попасть на рейс, который направлялся в Киев, и
это произошло из-за того, что в час пик в рижском аэропорту работал только один
пункт контроля из восьми.
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