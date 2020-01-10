Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 10.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / "Пранк" по-винницки: парень колол иглами прохожих в ягодицы и грудную клетку
НОВОСТИ Все новости

"Пранк" по-винницки: парень колол иглами прохожих в ягодицы и грудную клетку

Парень объяснил, что увлекается пранком, и с помощью стерильных одноразовых шприцов решил "пошутить" над женщинами

сегодня, 14:00
Автор:

• Елена Волкова

В Виннице судят  22-летнего местного жителя, который "шутки ради" колол иглами прохожих. Парень объяснил, что увлекается пранком, и с помощью стерильных одноразовых шприцов решил "пошутить" над женщинами. Впрочем, по словам гособвинителей, одной из жертв "пранкер" нанес несколько ранений в область грудной клетки, что следователи квалифицировали как тяжкие телесные повреждения.

По информации местной прокуратуры, свою "деятельность" молодой человек развернул весной минувшего года. Тогда в больницу обратилась винничанка Наталья, которая рассказала, что на улице к ней сзади подошел неизвестный, и уколол ее чем-то в ягодицу. Тогда девушка не поняла, что произошло, но позже заметила рану и кровь. В больнице Наталье сказали, что это уже пятый случай за последнее время. Некоторые потерпевшие обратились в Центр профилактики и борьбы со СПИДом, чтобы исключить заражение ВИЧ в следствие укола.

В результате, хулигана арестовали сроком до 8 марта. Свои действия он объяснил тем, что таким образом просто развлекался. За нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение огнестрельного оружие, а также хулиганство с применением предмета для нанесения травм "пранкеру" грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пранкер во время показа Louis Vuitton схватил за ногу известного певца и актера Джастина Тимберлейка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vn.20minut.ua/Kryminal/shtrikacha-yakiy-golkoyu-kolov-divchat-u-sidnitsi-posadili-u-tyurmu-do-11002482.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...