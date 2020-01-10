Стрельба по детям в Одессе: мужчина открыл огонь из ружья из-за шума на улице

Сегодня в Одессе средь бела дня произошла стрельба. Как рассказали в региональном ГУНП, 51-летнего мужчину раздражал крик соседской детворы, которую он решил усмирить с помощью ружья.

По информации правоохранителей, ЧП произошло в Малиновском районе: у ворот играли мальчики, которые вывели владельца дома из себя. В результате, он достал ружье и открыл огонь из окна. К счастью, никто не пострадал, а соседи сразу же вызвали копов. На требование патрульных открыть дверь агрессор никак не отреагировал, а в дом впустил лишь прибывший вскоре батальон полиции особого назначения.

Сейчас горе-стрелок находится в райотделе и уверяет, что всего лишь хотел прекратить шум. Предварительно его действия квалифицировали по статье "Хулиганство".

Как ранее сообщали "Комментарии", 25 октября 2019 года в Харькове произошла перестрелка возле супермаркета, в результате которой один из преступников взорвал себя.