Охрана нардепа Абрамовича вытолкнула из приемной общественных активистов, - СМИ

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Общественных
активистов, участвовавших в акции протеста против ПАО "Киевметрострой",
вытолкали из приемной народного депутата Игоря Абрамовича. Об этом сообщает
"Выбор".
Так,
инцидент произошел на входе в здание приемной: охранники силой заблокировали
проход в офис и не дали людям пройти проходную. Отмечается, что наиболее
пострадал общественный активист Виталий Черняховский.
Сообщается, что нардеп Абрамович якобы замешан в рейдерстве ПАО "Киевметростроя", занимающемся строительством метро в столице. Так, по информации медиа, компания за последние два года не открыла ни одной новой станции метро, а в частности - подземки на Виноградарь. Согласно сообщению, якобы средства в сумме 250 млн грн, что предусматривались на продление Сырецко-Печерской ветки, перечислили сомнительным фирмам. Отмечается, что работы на будущей станции на Виноградаре выполнены лишь на 2%, хотя мэр Киева Виталий Кличко ранее анонсировал открытие двух станций в этом районе до 2021 года.
Ранее
"Комментарии" писали, что полиция задержала активистов во время выступления российской блогерши.
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