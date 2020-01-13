Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 13.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Пожар в колледже в Одессе: появился еще один подозреваемый
НОВОСТИ Все новости

Пожар в колледже в Одессе: появился еще один подозреваемый

Продолжается расследование пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

сегодня, 20:39
Автор:

• Таисия Ерохина

Появился еще один подозреваемый в расследовании пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года и унес жизни 16 человек. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Так, прокуроры сообщили о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством колледжа. Сообщается, что в июне 2014 года сотрудники облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности. Завхозяйством поручили устранить дефекты, однако она не предприняла необходимых мер и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации людей в день трагедии. Отмечается, что несмотря на имеющиеся нарушения пожарной безопасности, женщина, как член комиссии, согласилась с выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, что трагическое происшествие произошло из-за нарушения мер пожарной безопасности и служебной халатности. Директору заведения уже выдвинули подозрение в служебной недобросовестности.

Ранее "Комментарии" писали, что среди погибших обнаружили директора Института морской биологии Национальной академии наук Украины Бориса Александрова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=264571
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...