Пожар в колледже в Одессе: появился еще один подозреваемый

Появился еще один подозреваемый в расследовании пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года и унес жизни 16 человек. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Так, прокуроры сообщили о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством колледжа. Сообщается, что в июне 2014 года сотрудники облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности. Завхозяйством поручили устранить дефекты, однако она не предприняла необходимых мер и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации людей в день трагедии. Отмечается, что несмотря на имеющиеся нарушения пожарной безопасности, женщина, как член комиссии, согласилась с выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, что трагическое происшествие произошло из-за нарушения мер пожарной безопасности и служебной халатности. Директору заведения уже выдвинули подозрение в служебной недобросовестности.

Ранее "Комментарии" писали, что среди погибших обнаружили директора Института морской биологии Национальной академии наук Украины Бориса Александрова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!