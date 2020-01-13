Пожар в колледже в Одессе: появился еще один подозреваемый

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Появился
еще один подозреваемый в расследовании пожара в Одесском колледже экономики,
права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года и
унес жизни 16 человек. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской
области.
Так, прокуроры сообщили о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством колледжа. Сообщается, что в июне 2014 года сотрудники облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности. Завхозяйством поручили устранить дефекты, однако она не предприняла необходимых мер и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации людей в день трагедии. Отмечается, что несмотря на имеющиеся нарушения пожарной безопасности, женщина, как член комиссии, согласилась с выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Напомним, что трагическое происшествие произошло из-за нарушения мер пожарной безопасности и служебной халатности. Директору заведения уже выдвинули подозрение в служебной недобросовестности.
Ранее "Комментарии" писали, что среди погибших обнаружили
директора Института морской биологии Национальной академии наук Украины Бориса
Александрова.
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