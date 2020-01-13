Потоп у Ocean Plaza в Киеве: из-за порыва трубы проваливается под асфальт транспорт

В Киеве неподалеку торгового центра Ocean Plaza порвалась труба теплотрассы и произошел подмыв асфальтового покрытия, из-за чего были спровоцированы дорожные аварии. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, на улице Антоновича маршрутка провалилась под асфальт, четырех пассажиров эвакуировали. Также из-за "наводнения" пострадал троллейбус, из которого эвакуировали троих киевлян. К счастью, пострадавших нет.

По данным сообщества "ДТП. Киев. Юа" авария произошла около 20:30. На данный момент движение на улице Антоновича, от улицы Загородной к площади Лыбидской ограничили. Причиной такого потопа предварительно называют порыв трубы с горячей водой и провал асфальтового покрытия.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Киеве горячей водой затопило ТРЦ Ocean Plaza и близлежащие улицы. Фото и видео опубликовали в соцсетях. Сообщается, что горячая вода бьет фонтаном, улицы утопают в кипятке.

"Настоящий Сайлент Хилл в Киеве на Лыбидской", - пишут пользователи соцсетей.

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