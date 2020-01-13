Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 13.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Потоп у Ocean Plaza в Киеве: из-за порыва трубы проваливается под асфальт транспорт
НОВОСТИ Все новости

Потоп у Ocean Plaza в Киеве: из-за порыва трубы проваливается под асфальт транспорт

В Киеве неподалеку торгового центра Ocean Plaza маршрутка провалилась под асфальт

сегодня, 21:59
Автор:

• Таисия Ерохина

В Киеве неподалеку торгового центра Ocean Plaza порвалась труба теплотрассы и произошел подмыв асфальтового покрытия, из-за чего были спровоцированы дорожные аварии. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, на улице Антоновича маршрутка провалилась под асфальт, четырех пассажиров эвакуировали. Также из-за "наводнения" пострадал троллейбус, из которого эвакуировали троих киевлян. К счастью, пострадавших нет.

По данным сообщества "ДТП. Киев. Юа" авария произошла около 20:30. На данный момент движение на улице Антоновича, от улицы Загородной к площади Лыбидской ограничили. Причиной такого потопа предварительно называют порыв трубы с горячей водой и провал асфальтового покрытия.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Киеве горячей водой затопило ТРЦ Ocean Plaza и близлежащие улицы. Фото и видео опубликовали в соцсетях. Сообщается, что горячая вода бьет фонтаном, улицы утопают в кипятке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Близько 20:30 патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Антоновича. Попередньо встановлено, що відбувся прорив труби з гарячою водою, а також відбувся провал асфальтового покриття, в результаті чого автобус отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією в результаті ДТП ніхто не постраждав. Обмежено рух на вулиці Антоновича (від вул.Загородня до пл.Либідської.) Обставини події встановлюються. #Kyivpatrol

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

"Настоящий Сайлент Хилл в Киеве на Лыбидской", - пишут пользователи соцсетей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1846286-poriv-trubi-bilya-ocean-plaza-pid-asfalt-provalilas-marshrutka-iz-pasazhirami
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...