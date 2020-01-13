Потоп у Ocean Plaza в Киеве: из-за порыва трубы проваливается под асфальт транспорт

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В
Киеве неподалеку торгового центра Ocean Plaza порвалась труба теплотрассы и произошел
подмыв асфальтового покрытия, из-за чего были спровоцированы дорожные аварии.
Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Так,
на улице Антоновича маршрутка провалилась под асфальт, четырех пассажиров эвакуировали.
Также из-за "наводнения" пострадал троллейбус, из которого эвакуировали троих
киевлян. К счастью, пострадавших нет.
По
данным сообщества "ДТП. Киев. Юа" авария произошла около 20:30. На данный момент движение на улице Антоновича, от
улицы Загородной к площади Лыбидской ограничили. Причиной такого потопа предварительно
называют порыв трубы с горячей водой и провал асфальтового покрытия.
Ранее
портал "Комментарии" рассказывал, что в Киеве горячей водой затопило ТРЦ Ocean
Plaza и близлежащие улицы. Фото и видео опубликовали в соцсетях. Сообщается, что горячая вода бьет фонтаном, улицы утопают в кипятке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Близько 20:30 патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Антоновича. Попередньо встановлено, що відбувся прорив труби з гарячою водою, а також відбувся провал асфальтового покриття, в результаті чого автобус отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією в результаті ДТП ніхто не постраждав. Обмежено рух на вулиці Антоновича (від вул.Загородня до пл.Либідської.) Обставини події встановлюються. #Kyivpatrol
"Настоящий
Сайлент Хилл в Киеве на Лыбидской", - пишут пользователи соцсетей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости