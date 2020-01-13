Порыв трубы возле Ocean Plaza: спасатели на руках выносят людей из торгового центра

Вечером в Голосеевском районе Киева на улице Антоновича, 174, в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия. Уже эвакуировали более десяти человек. Об этом информирует облуправление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, из-за подмыва асфальта в аварию попало маршрутное такси, из которого эвакуировали четырех пассажиров, а еще троих – пришлось перемещать из рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.

Горячая вода из теплосети проникла в супермаркет "Ашан" и на первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, поэтому служба ГСЧС эвакуирует оттуда людей. Сообщается, что спасатели лично вынесли на руках из помещения шестерых человек. Детальную информацию о пострадавших сообщат в ГСЧС позже.

В соцсетях пишут, что люди выбивают стекла, чтобы не "свариться" в кипятке. Сообщают о многочисленных ожогах и более 10 пострадавших. Кроме того, пользователи опасаются риска замыкания и возникновения пожара.

В Киевской мэрии тем временем сообщили, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начала откачку воды. Движение транспорта частично ограничено.

Ранее "Комментарии" писали, что в Киеве транспорт проваливается под асфальт из-за "наводнения" возле ТРЦ Ocean Plaza. Фото и видео киевского "Сайлент Хилла" активно публикуют в соцсетях.

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